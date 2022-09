Apple se dépasse : la nouvelle Apple Watch Ultra coûtera 999 euros et les nouveaux bracelets atteindront jusqu’à 99 euros

Des prix dérisoires pour l’une des smartwatches les plus brutales que vous verrez… Et aussi pour ses accessoires !

C’était déjà prévu donc finalement il n’y a pas eu de surprises si ce n’est dans le nom commercial, et c’est que le nouvel iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8 ont été accompagnés un modèle plus bête appelé Apple Watch Ultraet avec qui sans aucun doute Apple s’est surpassé à tous points de vue.

Et c’est que l’intention du géant de Cupertino est de rivaliser avec les meilleures montres et les meilleures marques du secteur Extérieur, avec Suunto et Garmin comme références et avec un design impressionnant, gigantesque et superlatif, avec une boîte de rien de moins que 49 millimètres construit en titane et un écran OLED en verre Ion-X avec technologie LTPO et protégé par une glace saphir Certifié MIL-STD-810H.

En tout cas, et même s’il est vrai que Apple annonce l’énorme résistance de cette smartwatch disant littéralement qu’il a « une boîte très dure »nous devrons le vérifier empiriquement après avoir vu que Samsung a annoncé la même chose avec la construction en titane et verre saphir de sa Galaxy Watch5 Pro, qui selon les expériences négatives de plusieurs utilisateurs entailles, rayures et marques plus facilement que prévu.

Quoi qu’il en soit, nous sommes venus ici pour parler du livre d’Apple, et dans l’absolu l’Apple Watch Ultra est probablement la smartwatch la plus bestiale de toute l’industrieconçu avec tout ce que vous pouvez mettre dans un portables dans un emballage de qualité apparente et avec une liste de caractéristiques techniques tout simplement impressionnante :

Apple Watch Ultra Fiche technique et spécifications Dimensions et poids 49 x 44 x 14,4 (mm); 61.3 (g) Boîte et construction 49 millimètres de titane, verre avant en saphir et arrière en céramique Endurance Certifié MIL-STD-810H, certifié poussière IP6x, certifié plongée EN13319 (profondeur 100 mètres) Filtrer Retina OLED LTPO Always-On-Display, 2 pouces, 502 x 410 pixels, 2 000 nits (crête) Processeur Puce Apple S8 64 bits avec CPU double cœur et GPU PowerVR Mémoire 32 Go Système opératif regarder OS 9 connectivité Puce Apple W3, WiFi 802.11 bi-bande, Bluetooth 5.3, UltraWideBand, versions LTE Tambours – (mAh), autonomie jusqu’à 36 heures (60 heures en économie d’énergie) capteurs Fréquence cardiaque, ECG, SpO2, Accéléromètre, Gyroscope, Altimètre, aGPS, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Capteur de température de l’eau, Jauge de profondeur Les autres Sirène acoustique, Apple Pay, GymKit, Double haut-parleur, Triple microphone

Vu un tel affichage nous nous attendrions tous à un prix élevémais c’est que l’option la plus fonctionnelle de Samsung, avec des caractéristiques similaires à l’exception des fonctions de plongée, il ne coûte que 519 euros pour les 999 euros exagérés qu’Apple a fixés pour cette Watch Ultra superlative, qui effectivement et comme vous pouvez le voir, est supérieure à tous égards.

Il va de soi que le marché évalue si cette Apple Watch Ultra vaut ce qu’elle coûteet surtout, le succès ou l’échec du modèle en termes de chiffre d’affaires reste à voir, même si l’on craint certainement que s’il ouvre la dangereuse interdiction des montres connectées à 1 000 euros nous verrons bientôt sur Android, ou plutôt sur Wear Os, un battage médiatique similaire qui mettra ces portables hors de portée pour la plupart.

Nous ne savons pas vraiment comment justifier les 999 euros que coûte l’Apple Watch Ultra, car le modèle le plus performant de la Samsung Galaxy Watch5 Pro (également en titane et avec verre saphir) coûte pratiquement la moitié.

Trois bracelets exclusifs, également à des prix absolument dérisoires

Quoi qu’il en soit, ne partez pas encore, car les prix difficiles à justifier ne restez pas ici autour de la smartwatch haut de gamme d’Apple, qui il peut être réservé avec l’un de ses trois nouveaux bracelets et dans l’une de ses couleurs et finitions pour 999 euros invariablement, quelle que soit la sangle choisie.

En fait, c’est que à Cupertino, ils ont conçu trois bracelets exclusifs pour Apple Watch Ultra, chacune conçue dans un but et orienté vers un type d’utilisateur Très spécifique:

Ceinture « Boucle alpine » Pour les aventures en plein air. Confortable et très résistant. Crochet en G pour un ajustement sûr.

Ceinture ‘LoopTrail’ Pour les sports d’endurance. Légère et élastique, notre sangle la plus fine. Avec une languette confortable pour l’ajuster à la volée.

Ceinture ‘océan’ Pour les sports nautiques extrêmes et la plongée récréative. Souple, il s’étire pour être porté par-dessus une combinaison. Conception tubulaire avec une boucle en titane et un crochet réglable pour une fermeture sécurisée.



Les deux premières sangles sont fabriquées dans un tissu extensible et peuvent être achetés en différentes couleurs, tandis que le troisième a été spécialement conçu pour la mer et pour cette raison, il est flexible et en caoutchouc, avec une sorte de tissage tubulaire qui permet l’extension du bracelet lorsque nous portons la montre sur le néoprène.

Le fait est que toutes ces sangles sont également vendues séparément au cas ou on voudrait en avoir deux ou celui d’origine casse, au prix de 99 euros… 99 € ! Évidemment, ce seront des accessoires coûteux pour une smartwatch très chère, très difficile comme nous l’avons dit pour justifier.

Nous verrons comment les magasins Apple respirent, même si cela peint un autre succès du géant de la pomme avec d’énormes marges commerciales. Voir, c’est croire.

