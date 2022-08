Apple reporte la sortie d’iPadOS 16 à octobre, iOS 16 devrait toujours être lancé en septembre

in

04 août 2022 12:50:18 IST

Apple organisera son événement d’automne en septembre, où il prévoit de publier le prochain iPhone 14 série. Si l’on se fie à l’histoire d’Apple et à certaines rumeurs, l’événement d’automne aura lieu le 6 septembre de cette année.

Initialement, Apple avait espéré lancer les très attendus iOS 16 et iPadOS 16 lors de leur événement d’automne. Maintenant, des rumeurs ont fait surface qui suggèrent que même si Apple pourrait publier l’iOS 16 lors de l’événement de septembre, ils pourraient être contraints de retarder le lancement de l’iPadOS 16 et de le lancer à la place en octobre. De toute évidence, Apple a besoin de plus de temps pour perfectionner l’expérience iPadOS 16 en ce qui concerne Stage Manager.

Il n’est pas clair si Apple prévoit des changements majeurs à Stage Manager d’ici sa sortie en octobre. iPadOS 16 en est actuellement à sa quatrième version bêta pour les développeurs et est également disponible pour les bêta-testeurs publics, dont la plupart ont signalé des améliorations mineures à Stage Manager pendant la période de test bêta.

Les tests bêta ont également révélé que le gestionnaire de scène dans iPadOS 16 était très bogué, avait une interface déroutante et avait des problèmes de compatibilité avec la plupart des iPads plus anciens.

Par coïncidence, ce retard peut être une bénédiction déguisée pour Apple. Retarder le lancement d’iPadOS 16 d’un mois rapproche sa sortie du lancement de le nouvel iPad Pro qui est censé avoir la nouvelle puce M2. Cela signifie également que l’iPadOS 16 est publié plus près ou en même temps que macOS Ventura.

Outre Stage Manager, iPadOS 16 propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Cela inclut la bibliothèque de photos partagées iCloud, des améliorations dans les messages, une prise en charge appropriée de l’affichage externe, un certain nombre de mises à niveau vers Safari, etc.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple sépare les versions d’iOS et d’iPadOS. En 2019, iOS 13 a été rendu public le 19 septembre, tandis qu’iPadOS 13 est sorti près d’une semaine plus tard, le 24 septembre.

