Apple ramène le jeu Music Quiz d’iPod sur les appareils fonctionnant sous iOS 14: voici comment le trouver

Apple a tranquillement relancé le mini-jeu Quiz musical sur les appareils fonctionnant sous iOS 14 sous des raccourcis. Pour les utilisateurs qui possédaient autrefois des iPod avec Click Wheel, le jeu consistait à deviner correctement la chanson en cours de lecture.

Selon un rapport dans 9To5Mac, sur l’iPod, Music Quiz lit les chansons en mode aléatoire et propose cinq options différentes pour choisir la chanson en cours de lecture. La version de raccourci sur iOS 14 est similaire.

Le rapport indique que cela fait partie du dossier «Starter Shortcuts».

Voici comment trouver et jouer Quiz musical sur iPhone ou iPad sous iOS 14

Étape 1: Ouvrez d’abord l’application Raccourcis, puis appuyez sur l’onglet “ Mes raccourcis ”

Étape 2: Recherchez «Quiz musical» dans la barre de recherche.

Étape 3: Une fois trouvé, appuyez sur le raccourci et accédez au Bibliothèque Apple Music.

Selon le rapport, le jeu nécessite des chansons achetées sur iTunes, synchronisées à partir d’un ordinateur ou de Musique Apple. Une fois qu’un utilisateur s’exécute Quiz musical, il leur suffit d’augmenter le volume pour écouter les chansons et les deviner correctement.

Le jeu comporte cinq tours et montre cinq réponses différentes à l’écran avec les noms des chansons, des artistes et des illustrations d’album. On peut continuer à jouer plus de tours ou même partager son score sur les réseaux sociaux.

Le rapport indique que le Quiz musical Le jeu a été entièrement conçu avec les raccourcis Apple et les experts peuvent modifier le raccourci du mini-jeu pour explorer sa composition et modifier certains de ses aspects.

