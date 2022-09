Apple publiera iOS 16 pour les iPhones et watchOS 9 pour l’Apple Watch le 12 septembre

08 septembre 2022 16:37:09 IST

Outre la nouvelle série Apple iPhone 14 et les nouvelles montres Apple, que le géant de la technologie basée à Cupertino a révélées, ils ont également annoncé que nous devrions nous attendre à ce que sa prochaine mise à jour logicielle majeure arrive sur ses smartphones et smartwatches, le 12 septembre, qui est la prochaine Lundi.

Apple rendra l’iOS 16 disponible pour les iPhones existants, ainsi que watchOS 9 pour les montres Apple, à savoir à partir de la série 4 et des versions ultérieures. Afin de mettre à jour votre montre avec le logiciel le plus récent, votre iPhone devra également être sur iOS 16.

iOS 16 et watchOS 9 ont tous deux été dévoilés en juin lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, aux côtés d’iPadOS 16. Initialement, Apple avait espéré lancer les très attendus iOS 16 et iPadOS 16 lors de l’événement Far Out.

Cependant, la version tablette du logiciel mobile d’Apple ne fera pas son apparition lundi prochain, car l’entreprise a encore besoin de plus de temps pour peaufiner la nouvelle fonctionnalité multitâche de Stage Manager.

iPadOS 16 en est actuellement à sa quatrième version bêta pour les développeurs et est également disponible pour les bêta-testeurs publics, dont la plupart ont signalé des améliorations mineures à Stage Manager pendant la période de test bêta.

Les tests bêta ont également révélé que le gestionnaire de scène dans iPadOS 16 était très bogué, avait une interface déroutante et avait des problèmes de compatibilité avec la plupart des iPads plus anciens.

Par coïncidence, ce retard peut être une bénédiction déguisée pour Apple. Retarder le lancement d’iPadOS 16 d’un mois rapproche sa sortie du lancement du nouvel iPad Pro qui est censé avoir la nouvelle puce M2. Cela signifie également que l’iPadOS 16 est publié plus près ou en même temps que macOS Ventura.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂