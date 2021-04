Apple publie une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour les AirPods et AirPods Pro

Apple Ecouteur APPLE AirPods Pro

Après le succès planétaire des AirPods, Apple revient avec une nouvelle version encore plus performante avec des fonctionnalités nouvelles comme la réduction de bruit, une égalisation adaptative et un nouveau design pour un meilleur soutien et un confort parfait. Un nouveau design et de nouvelles technologies Avec leur tout nouveau design, les AirPods Pro sont truffés de technologie pour améliorer non seulement votre écoute mais votre confort. Écouteurs intra-auriculaires poids plume avec des embouts en silicone souple en trois tailles pour s'adapter à votre morphologie, les AirPods Pro ne pèsent que 5,4 g chacun et se font oublier une fois insérés dans vos oreilles. Pour une écoute plus immersive, les AirPods Pro intègrent un système de réduction active du bruit qui s'adapte continuellement à la géométrie de vos oreilles et à la forme que prennent les embouts. La réduction de bruit est ajustée 200 fois par seconde grâce à deux micros captant le bruit extérieur mais aussi le bruit indésirable dans votre oreille. Un mode Transparence permet d'entendre l'environnement sans couper votre écoute. Un son constamment amélioré Apple a intégré un système d'égalisation adaptative capable de calibrer la musique automatiquement en fonction de la forme de votre oreille pour une qualité de son riche et constante. La puce H1 d'Apple fait le plus gros du travail pour s'assurer d'une latence extrêmement faible rendant possible la réduction du bruit en temps réel. Livré dans un tout nouvel étui servant d