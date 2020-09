Apple propose-t-il uniquement le scanner LiDAR pour l’iPhone 12 Pro Max?

Une photo est apparue sur Internet qui prouve prétendument que l’iPhone 12 Pro n’est pas livré avec un scanner LiDAR. Le capteur semble être réservé à un autre modèle d’iPhone 12.

Sur la photo, vous pouvez clairement voir la vitre arrière de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. La découpe du scanner LiDAR n’est visible que dans le modèle Max, elle est absente de la version Pro. L’utilisateur de Twitter, M. White, a envoyé la photo via Tweet selon MacRumors. Selon MacRumors, une photo d’un cas présumé de l’iPhone 12 Pro Max a également été publiée sur le réseau chinois Weibo, sur laquelle un évidement peut être fait pour la triple caméra et également pour le scanner LiDAR.

Quelle est l’importance de la réalité augmentée pour Apple?

Ces deux fuites suggèrent que seul l’iPhone 12 Pro Max obtiendra le capteur pour les applications de réalité augmentée connues de l’iPad Pro. Cela contredit à son tour l’hypothèse précédente selon laquelle Apple attache une importance croissante à la réalité augmentée. Soit dit en passant, “LiDAR” signifie “Light Detection and Ranging”, le capteur Apple détermine la distance des objets jusqu’à une distance de cinq mètres.

Le scanner LiDAR peut être utilisé avec l’iPad Pro

Que fait un scanner LiDAR en pratique? Avec le capteur de l’iPad Pro, les pièces peuvent être mesurées avec précision, par exemple, pour voir si certains nouveaux meubles s’intégreront et à quoi ils ressembleront à côté du reste du mobilier.

Les fans d’iPhone devront attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’ils aient des éclaircissements sur le scanner LiDAR de la nouvelle génération d’appareils: Apple aurait reporté la keynote de l’iPhone 12 à la seconde quinzaine d’octobre.