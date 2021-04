Apple prévoit une combinaison de haut-parleurs, d’un appareil photo et d’un boîtier TV

On dit qu’Apple travaille sur un tout nouvel appareil – un appareil qui combine les fonctions d’un haut-parleur, d’un appareil photo et d’un boîtier TV. Cependant, on dit que le développement en est à un stade précoce.

Avec de nouveaux produits, Apple voudrait attaquer le marché très concurrentiel de la maison intelligente, rapporte Bloomberg en référence aux personnes concernées par la question. En plus des fonctions classiques de l’Apple TV, telles que regarder des films, des séries et des jeux, l’appareil fonctionnerait également comme un haut-parleur intelligent. Les utilisateurs peuvent facilement lire de la musique par commande vocale et utiliser Siri comme assistant vocal comme d’habitude.

Apple propose-t-il un écran intelligent avec caméra et bras robotique?

De plus, Apple prévoit de prévoir un autre appareil: plus précisément, il devrait s’agir d’un haut-parleur haut de gamme avec un écran tactile pour mieux résister à la concurrence sous la forme de Google et d’Amazon. Cela ajouterait une sorte d’iPad au HomePod Smart Speaker et serait ainsi grandement amélioré. De plus, une caméra est fournie pour les appels vidéo. Apple devrait même envisager d’équiper le nouvel appareil combiné d’un bras robotique pour pouvoir suivre une personne dans la pièce – similaire au dernier Amazon Echo Show.

L’offensive produit devrait apporter des parts de marché de la maison intelligente

Comme toujours, les deux produits en sont encore aux premiers stades de développement, il n’est donc pas clair si les appareils mentionnés verront jamais le jour. Avec de nouveaux produits, Apple pourrait mieux s’implanter dans le secteur très concurrentiel de la maison intelligente: l’Apple TV ne détient qu’une part de marché d’environ 2% sur le marché du streaming TV (source), tandis que le HomePod dans le secteur des haut-parleurs intelligents en a une part de moins de 10 pour cent de part de marché est à venir (source). Apple a récemment retiré le HomePod d’origine de sa gamme et n’utilise à la place que le HomePod mini plus petit et beaucoup moins cher.