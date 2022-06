Apple prévoit un MacBook Air 15 pouces pour 2023 et un nouvel ordinateur portable 12 pouces

Selon un article de presse, Apple développerait de nouveaux modèles de Mac intéressants pour l’année prochaine. Un MacBook Air 15 pouces serait prévu pour 2023. Un nouvel ordinateur portable 12 pouces et des mises à niveau pour les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces seraient également en préparation.

Comme le rapporte Bloomberg, Apple vise une sortie au printemps 2023 pour son MacBook Air 15 pouces. La « version plus large du MacBook 13,6 pouces », comme l’appelle Bloomberg, est censée être encore plus mince, avoir une puce M2 et se passer de la structure en forme de coin du prédécesseur.

Apple avait initialement prévu de sortir la version 15 pouces du MacBook Air aux côtés du modèle 13,6 pouces de cette année. Mais ensuite, la société a décidé de se concentrer uniquement sur le plus petit modèle et de reporter le plus grand modèle jusqu’au printemps 2023, selon le portail d’informations.

Le premier nouvel ordinateur portable 12 pouces depuis 2019

Apple serait également en train de développer un nouvel ordinateur portable de 12 pouces. Le lancement est prévu fin 2023 ou début 2024. À l’exception du fait que l’ordinateur portable aura une puce Apple, on ne sait actuellement rien du modèle avec le nouvel ancien facteur de forme. Si Apple ne met pas l’appareil au rebut de manière surprenante, ce serait le plus petit ordinateur portable Apple depuis la fin du MacBook 12 pouces en 2019.

Petites mises à niveau pour les variantes 14 et 16 pouces du MacBook Pro

Et enfin, Apple travaille probablement toujours sur des mises à niveau pour les versions 14 et 16 pouces du MacBook Pro. Selon Bloomberg, cependant, il ne devrait pas s’agir de « produits radicalement nouveaux ». Pour les nouveaux modèles, qui portent les noms de code J414 et J416, seules des puces plus rapides, en particulier les M2 Pro et M2 Max, sont prévues. La sortie est prévue pour fin 2022, mais pourrait être repoussée au printemps 2023, note Bloomberg.