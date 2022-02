Apple prévoit quatre nouveaux Mac avec des puces M2 pour 2022

Apple devrait lancer deux nouveaux MacBook cette année, un nouveau Mac Mini et un iMac 24 pouces avec le processeur Apple M2. Il y a aussi des premières rumeurs sur les performances attendues de l’Apple M2.

L’Apple M2 offrirait des performances de processeur légèrement supérieures à celles de la puce M1. Il restera avec huit cœurs, comme l’écrit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans sa newsletter Power On (via The Verge). Il devrait y avoir neuf à dix cœurs graphiques au lieu de sept ou huit comme dans les précédents modèles de Mac avec la puce M1.

Plus de Mac avec M1 Pro et M1 Max

Selon Gurman, quatre nouveaux Mac sont en préparation avec la nouvelle puce M2 : un MacBook Pro avec un écran de 13 pouces, un Mac Mini, un iMac avec un écran de 24 pouces et un MacBook Air avec un nouveau design. En dehors de cela, il devrait y avoir un iMac Pro plus grand avec un processeur M1 Pro ou M1 Max au lieu de l’iMac Pro 27 pouces actuel. Un petit Mac Pro avec « l’équivalent de deux ou quatre puces M1 Max » serait également en route. Et en plus du modèle M2, il y aura également une option M1 Pro pour le Mac Mini.

Le premier Mac M2 peut-être dès le 8 mars

Selon Gurman, certains des nouveaux Mac devraient apparaître en mars, les prochains en mai ou juin. Des rumeurs plus anciennes parlent d’au moins un nouveau Mac lors de l’événement du 8 mars. Il s’agit probablement du MacBook Pro 13.