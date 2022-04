Apple prévoit de supprimer les applications obsolètes de l’App Store

Apple supprimera bientôt de nombreuses applications obsolètes de l’App Store. Plusieurs développeurs ont récemment reçu des notifications indiquant que leurs applications et leurs jeux disparaîtraient du magasin à moins qu’ils ne publient une mise à jour. Le plan d’Apple a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

sur Twitter certains développeurs ont signalé qu’ils avaient récemment reçu un avis d’amélioration de l’App Store d’Apple. Il indique : « Cette application n’a pas été mise à jour depuis longtemps et sera interrompue dans 30 jours. […] L’application reste disponible pour les utilisateurs à télécharger si vous soumettez une mise à jour pour examen dans les 30 jours. Si aucune mise à jour n’est soumise, l’application sera supprimée de la boutique. »

Le règlement vise à faciliter la recherche des dernières applications par les utilisateurs

Appleinsider rapporte que les applications qu’Apple supprime de la boutique dans le cadre de cette mesure ne devraient pas affecter les applications déjà téléchargées. Les applications déjà téléchargées restent installées sur les appareils des utilisateurs et les achats intégrés devraient continuer à fonctionner. La demande de mise à jour se réfère uniquement à la liste des applications dans l’App Store.

Pour justifier la suppression des anciennes applications de l’App Store, Apple écrit sur sa propre page d’assistance : « Pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement de superbes applications qui répondent à leurs besoins, nous voulons nous assurer que les applications disponibles dans l’App Store sont fonctionnelles. et à jour Par conséquent, nous mettons en œuvre un processus d’évaluation continue pour supprimer les applications qui ne sont plus fonctionnelles, non conformes ou obsolètes.

Les développeurs sont frustrés par les actions d’Apple

De nombreux développeurs concernés par cette mesure ont déjà émis des critiques sur les réseaux sociaux. Robert Kawbe de Protopop Games écrit dans un tweet que son jeu « Motivoto » a deux ans et devrait être retiré du magasin en raison d’un manque de mises à jour. La nouvelle réglementation d’Apple est particulièrement injuste pour les développeurs indépendants, pense-t-il. Vraisemblablement, cette déclaration fait référence au fait que les petits développeurs n’ont pas beaucoup de temps et d’argent pour mettre à jour régulièrement leurs applications et leurs jeux.

D’autres développeurs critiquent le fait qu’à un moment donné, les jeux ou les applications n’ont plus besoin de mises à jour et sont terminés. Selon la nouvelle réglementation d’Apple, ces applications disparaîtraient également du magasin après un certain temps.