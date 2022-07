Apple prévoit de lancer son MacBook Pro alimenté par M2 Pro dès cet automne

18 juillet 2022 13:25:27 IST

Apple s’est fixé un objectif interne très agressif pour le lancement de son MacBook Pro alimenté par M2 Pro. Les MacBook Pro alimentés par M2 Pro et M2 Max d’Apple pourraient faire leurs débuts dès l’automne 2022. Les nouvelles puces se concentreraient sur l’amélioration des performances GPU par rapport à la gamme existante de MacBook Pro.

La prochaine actualisation des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ne devrait pas apporter d’autres changements importants.

Apple a révisé les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces à l’automne 2021 avec un nouveau design, a fourni des ports supplémentaires comme HDMI et MagSafe 3, et a été alimenté par les puces M1 Pro et M1 Max. Ces Mac sont arrivés un an après le lancement de la puce M1 en 2020. Avec la puce M2la société aurait un calendrier de lancement plus agressif.

Mark Gurman, pronostiqueur notable et journaliste d’Apple, affirme qu’Apple s’est fixé pour objectif en interne de lancer les Max MacBook Pro alimentés par M2 Pro et M2 dès l’automne 2022 ou au printemps 2023. hors des installations de production des fabricants de puces TSMC, il est très difficile de déterminer le calendrier exact du lancement.

Le géant de la technologie basé à Cupertino actualise normalement sa gamme de MacBook Pro tous les 1,5 à 2 ans au plus tôt, donc une sortie vers le printemps 2023 semble plus plausible. Mais un calendrier de mise à niveau plus agressif pourrait changer cela.

Apple a récemment lancé le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air alimentés par M2 après les annonçant à la WWDC22. La nouvelle puce apporte une augmentation de 18% et 35% des performances du CPU et du GPU, respectivement.

Gurman pense que les puces M2 Pro et M2 Max se concentreront également sur l’amélioration des performances du GPU. Ils pourraient également être plus efficaces, grâce au processus de fabrication de nœuds de 3 nm qu’ils ont choisi. D’autres changements à venir dans la gamme MacBook Pro, le cas échéant, sont encore inconnus. Ce que nous savons, c’est qu’il est peu probable que les nouveaux Mac présentent des changements majeurs en ce qui concerne l’extérieur et le design.

Apple aurait déjà commencé à développer le MacBook Air basé sur M3 pour 2023. La société pourrait lancer les MacBook Pro équipés de M2 ​​Pro et M2 Max plus tôt que d’habitude cette année afin de conserver un écart considérable entre leur sortie et d’éviter toute cannibalisation de leurs propres produits.

