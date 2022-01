Apple prévoit de lancer la plus large gamme de produits à ce jour à l’automne

Comme chaque année, on peut s’attendre à beaucoup de nouveautés Apple cet automne. Selon un analyste d’Apple, cette fois, nous pouvons nous attendre à la plus grande gamme de produits Apple de tous les temps. En plus de quatre nouveaux iPhones, il y aura des mises à niveau pour l’iMac, les MacBook, les AirPod et plus encore.

Comme le rapporte le journaliste de Bloomberg et expert Apple Mark Gurman dans sa newsletter Power-On actuelle (via 9to5Mac), Apple devrait présenter ce qui est probablement la plus grande gamme de produits de l’histoire de l’entreprise cet automne. Selon Gurman, Apple a jusqu’à présent retenu un grand nombre d’annonces afin de pouvoir présenter une vaste gamme de produits à l’automne.

Ces produits Apple sont prévus

Le point culminant de l’automne sont bien sûr les nouveaux iPhones. Il existe quatre modèles différents. Selon Gurman, les éléments suivants sont également prévus : un MacBook Pro bas de gamme, un iMac mis à jour, un nouveau Mac Pro, un MacBook Air révisé, un AirPods Pro amélioré, trois Apple Watch, un iPad bas de gamme et divers modèles du iPadPro.

Gurman croit fermement à l’événement Apple au printemps

Dans la newsletter, Gurman reparle également de l’événement Apple du printemps. Apple prévoit de présenter le nouveau modèle d’iPhone SE en mars ou avril. Auparavant, Gurman avait émis l’hypothèse qu’Apple pourrait également dévoiler un iPad Pro repensé lors du même événement. Le journaliste de Bloomberg attend désormais cette sortie pour l’automne.

Gurman attend également un nouvel iPad Air et un Mac haut de gamme lors de l’événement Apple au printemps. « Je peux imaginer qu’Apple veuille intégrer la puce M1 Pro dans un autre Mac au cours du premier semestre de cette année. Cela pourrait signifier un Mac mini ou un iMac haut de gamme », explique l’expert d’Apple.