Apple présente une nouvelle fonctionnalité iMessage... créée par Google

Apple refuse d’inclure la messagerie RCS dans iMessage, mais se vante d’une des fonctionnalités développées par Google pour améliorer l’expérience utilisateur.

Alors que Google mène sa bataille particulière contre Apple pour ne pas soutenir Messagerie RCS dans iMessageceux de Cupertino semblent avoir franchi la frontière de l’indifférence, atteignant le point de se moquer de la compagnie du chercheur se donner le mérite de ont implémenté des fonctions dans iMessagesoi-disant destiné à améliorer l’expérience utilisateur lors de la conversation avec ceux qui utilisent Android.

Mais la réalité est tout autre : comme le souligne David Imel du MKBHD, Apple s’est attribué le mérite d’avoir implémenté une fonctionnalité dans iOS 16 qui permet aux utilisateurs d’Android de voir les réactions aux messages texte reçus des utilisateurs d’iPhone via iMessage. En fait, c’est Google qui a créé et implémenté cette fonctionnalité.

Apple s’attribue le mérite d’avoir implémenté des réactions à iMessages sur Android

En examinant la page des nouvelles fonctions d’iOS 16, dans la section Messagerie, vous pouvez lire une fonction appelée Tapbacks SMS sur Androidqui fait référence à la possibilité de « réagir aux SMS avec Tapback », afin que l’emoji de réaction choisi par l’utilisateur apparaisse sur l’appareil Android du destinataire.

C’est la première fois qu’Apple fait référence à cette fonction, et il est frappant que l’entreprise ait décidé d’en revendiquer la responsabilité, d’autant plus qu’elle a été Google qui a annoncé la prise en charge des réactions dans son application Messages plus tôt cette année, alors qu’iOS 16 n’avait pas encore été annoncé.

Au moment de son annonce, Google indiquait que l’application Messagerie serait capable de « transformer » iMessage « Tapbacks » en réactions visibles par l’utilisateur via des emojis, au lieu d’apparaître sous forme de texte comme c’était le cas auparavant. Ainsi, il était prévu offrir une meilleure expérience lorsque vous discutez avec des utilisateurs d’iPhone via iMessage.

Mais au lieu de valoriser les efforts de Google pour tenter de résoudre l’un des gros problèmes d’iMessage, Apple a décidé prendre le créditfaisant croire au public que fonction développée par Google, il s’agit en fait d’une nouveauté d’iOS 16la nouvelle version de votre système d’exploitation.

Apple répertorie littéralement les emojis de tapback SMS que Google a dû coder en dur dans les messages Google en tant que fonctionnalité iOS 16.. whathttps://t.co/XoomBur1AF pic.twitter.com/2sSrBI9lEY — David ImeI (@DurvidImel) 28 septembre 2022

Bien sûr, à ce stade ne devrait pas être une surprise pour Apple d’agir de cette façon. Après tout, le PDG de l’entreprise lui-même, Tim Cooka répondu par un « achète un iPhone à ta maman » à qui se plaignait de ne pas pouvoir partager certaines vidéos avec sa famille faute d’incompatibilité avec iMessage.

