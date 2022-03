Apple présente l’iPhone SE 3 avec A15 Bionic et les communications mobiles 5G rapides

Comme prévu, Apple a présenté l’iPhone SE 3 lors de son keynote de mars – et a donné à son modèle d’entrée de gamme le chipset A15 Bionic. De plus, l’iPhone le moins cher d’Apple transmet également sur le réseau 5G rapide.

Le design reste inchangé – Apple continue d’utiliser le « design emblématique » avec le bouton d’accueil sous l’écran. Le capteur d’empreintes digitales Touch ID est intégré directement au bouton d’accueil, mais il n’y a pas de reconnaissance faciale.

A15 fait de l’iPhone SE l’un des smartphones les plus rapides de tous les temps

L’écran Retina mesure toujours 4,7 pouces, ce qui signifie que les spéculations sur une diagonale d’écran plus grande ne se sont pas réalisées. La plus grande innovation se trouve à l’intérieur : avec l’A15 Bionic, Apple utilise le même chipset que dans sa série actuelle d’iPhone 13. Purement en termes de performances, l’iPhone SE 3 est clairement supérieur aux smartphones plus chers d’autres fabricants. Vous pouvez également utiliser l’iPhone SE 3 pour surfer sur le réseau mobile rapide 5G.

La caméra a une résolution de 12 mégapixels et améliore les enregistrements en utilisant Deep Fusion. Les images sont considérablement améliorées en temps réel grâce à l’apprentissage automatique, ce qui profite, entre autres, à l’exposition.

L’iPhone SE 3 sera disponible dans les couleurs minuit, étoile polaire et rouge produit. Les précommandes démarrent ce vendredi, la sortie est prévue le 18 mars. Le prix commence à 429 €.