Apple présente le nouvel iPad Air (5e génération) avec un puissant chipset M1

Apple a présenté la cinquième génération de l’iPad Air. Et la nouvelle tablette d’Apple fait un saut décent en termes de performances – et a installé l’Apple M1. C’est le même chipset qui est également utilisé dans l’iPad Pro.

L’iPad Air dispose également d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces qui atteint une luminosité élevée de 500 nits et dispose de technologies avancées telles que True Tone – l’écran s’adapte automatiquement à la lumière ambiante.

Performances solides : 60 % plus rapide que son prédécesseur

La plus grande innovation concerne les performances : Apple a installé la puissante puce M1, qui ne se trouvait auparavant que sur l’iPad Pro de la division tablettes d’Apple. Selon Apple, les performances sont supérieures de 60 % et les performances graphiques sont deux fois plus rapides par rapport à la génération précédente. Les flux vidéo 4K peuvent être édités plus rapidement et les jeux gourmands en graphismes fonctionnent plus facilement. Les applications AR complexes devraient également bénéficier de meilleures performances.

Le nouvel iPad Air 5e génération est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, ce qui rend l’iPad Air également adapté comme tablette pour les esprits créatifs. De plus, le nouveau modèle est également compatible avec le Magic Keyboard, qui permet surtout un travail et une frappe plus productifs sur un vrai clavier.

Sortie le 18 mars

Le nouvel iPad Air peut être précommandé à partir de ce vendredi et sera disponible en magasin le 18 mars. C’est dans les couleurs Gris sidéral, Polaris, Rose, Violet et Bleu accessible. Les prix commencent à 679 euros pour le modèle avec WiFi. Sur demande, il est également disponible avec un module 5G, dont le prix démarre à 849 euros. Les options de stockage sont de 128 Go ou 256 Go.