Apple présente le casque circum-aural AirPods Max – pour 600 euros

Apple vient de présenter le nouveau casque circum-aural AirPods Max. Ils offrent une suppression active du bruit, un son 3D et une finition de haute qualité. Le prix: 600 euros.

Les AirPods Max défient d’autres casques antibruit comme le Sony WH-1000XM4 et le Sennheiser Momentum 2. Apple a développé le pilote dynamique dans le casque lui-même et il est censé activer le «son Hi-Fi» avec une distorsion extrêmement faible. Les écouteurs Bluetooth 5.0 sont connectés sans fil au smartphone. La « Digital Crown » est utilisée pour le contrôle. Vous la tournez pour régler le volume et les autres fonctions sont déclenchées en appuyant sur. Les AirPods Max reconnaissent automatiquement lorsque l’utilisateur les enlève, puis suspendent la lecture.

Avec suppression du bruit étendue

Six microphones orientés vers l’extérieur sont responsables de la suppression active du bruit, qui enregistre le bruit ambiant, et deux microphones orientés vers l’intérieur, qui mesurent ce que l’utilisateur entend. En outre, il existe des microphones à formation de faisceaux qui aident à isoler la voix lors des appels afin qu’elle puisse également être entendue dans le vent. Le mode de transparence rend temporairement audible le bruit ambiant.

Avec audio 3D et suivi de la tête

Il y a une puce H1 dans chaque écouteur, de sorte que les fonctions «audio de calcul» contribuent à l’expérience d’écoute. Chaque puce possède dix cœurs audio, qui aident à supprimer le bruit extérieur, adaptent le son à l’ajustement des coussinets d’oreille et sont utilisés pour calculer l’audio 3D. L’audio 3D avec suivi dynamique de la tête signifie une simulation surround, dans laquelle les AirPods Max avec iPhone et iPad capturent les mouvements de la tête. Le son est lié à la position de l’appareil – cela signifie qu’il sonne toujours comme s’il provenait de la direction de l’appareil de lecture.

Haute qualité

Le bandeau est recouvert d’un tissu en maille respirant, qui est censé répartir le poids uniformément. Selon Apple, cela ressemble à un oreiller moelleux. Les bras télescopiques en acier inoxydable peuvent être étendus sans couture et restent dans leur position après le réglage. Les oreillettes sont en aluminium anodisé et chaque cupule peut être tournée indépendamment pour s’adapter parfaitement à l’oreille. Les coussinets en mousse à mémoire de forme doivent permettre une bonne étanchéité.

L’étui Apple Magic Smart est inclus.

La durée de vie de la batterie est de 20 heures et cinq minutes de charge devraient suffire pour une durée de lecture de 1,5 heure. La livraison comprend également un câble Lightning vers USB-C et un boîtier intelligent. Dans le boîtier intelligent, le casque ne doit aspirer que très peu la batterie et peut apparemment être réinséré immédiatement après son retrait.

Disponible à partir du 15 décembre pour 600 euros

Les couleurs disponibles sont l’argent, le gris sidéral, le bleu ciel, le rose et le vert. Le prix est toujours autour de 600 euros. Les AirPods Max seront disponibles à partir du 15 décembre.