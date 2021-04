Apple présente des accessoires iPhone AirTags pour la recherche d’objets

Lors de son événement «Spring Loaded», Apple a dévoilé les AirTags tant attendus. Les petits trackers Bluetooth peuvent localiser des objets, et avec les nouveaux iPhones, ils sont encore plus précis grâce au chipset U1. Les nouveaux accessoires iPhone coûtent 35 euros et seront disponibles à partir de fin avril.

Les fans d’Apple ont dû attendre longtemps, maintenant le fabricant d’iPhone a présenté le petit tracker Bluetooth AirTags. Les accessoires ont un look compact et chic et peuvent être placés sur n’importe quel élément pour trouver rapidement des objets – tout est intégré dans l’application « Où est? ». Les AirTags sont légers et sont constitués de gravé avec précision, poli En acier inoxydable, ils sont également protégés contre l’eau et la poussière conformément à la certification IP67. Un haut-parleur intégré peut jouer des sons pour faciliter la recherche.

Confidentialité élevée et recherche plus précise avec les nouveaux iPhones

Les AirTags se concentrent principalement sur la confidentialité: les données de localisation sont anonymisées et sécurisées à l’aide d’un cryptage de bout en bout. L’emplacement est encore plus précis si un iPhone actuel avec un chipset U1 est couplé à l’AirTag. Dans ce cas, une «recherche exacte» peut être effectuée en utilisant la technologie ultra-large bande, qui détermine la distance et la direction plus précisément. La recherche plus précise utilise les informations de la caméra, de l’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope.

Configuration simple, batterie longue durée

La configuration est aussi simple qu’avec les AirPods – tenez simplement un AirTag près de l’iPhone pour que les deux appareils se connectent automatiquement. Chaque AirTag peut être affecté à un objet et lui donner un nom. Les AirTags tirent leur énergie d’une batterie standard, qui devrait durer plus d’un an avec une utilisation quotidienne.





Chaque AirTag peut être personnalisé avec un bracelet et une gravure.



Image: © Apple 2021



Chaque AirTag peut simplement être mis dans un sac ou un sac à dos, et il y a des accessoires supplémentaires à acheter, comme un pendentif léger en polyuréthane et un porte-clés en cuir européen spécialement tanné.

Les AirTags peuvent être précommandés à partir du 23 avril, la livraison aura ensuite lieu à partir du 30 avril. Un AirTag coûte 35 euros, tandis qu’un ensemble composé de quatre AirTags coûte 119 euros.