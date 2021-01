Apple prépare un nouveau MacBook Air qui soulève le retour de MagSafe, mais ce n’est peut-être pas une si bonne idée

MagSafe reviendra. Il l’a fait d’une manière dans les iPhones, où ce nom de technologie est appliqué différemment, mais il pourrait également le faire dans quelques mois dans les nouveaux modèles du MacBook Air.

Ceci est indiqué dans Bloomberg, où ils indiquent que selon des sources proches des projets d’Apple, la société prépare une nouvelle version de ces ordinateurs portables qui sera plus mince et plus légère, mais que ils ramèneront également le légendaire connecteur de charge magnétique qui a disparu de ces équipes. Soyez prudent, car ce n’est peut-être pas une si bonne idée.

Une technologie fantastique dont on n’a plus besoin (tellement)

J’ai acheté un MacBook Air fin 2010 et cette merveilleuse équipe avait beaucoup de bonnes idées. Parmi les plus remarquables, le connecteur MagSafe.

Ce connecteur permettait de charger ces ordinateurs portables avec un fil connecté magnétiquement et cela permettait de déconnecter le câble en cas de secousses inattendues sans traîner l’équipement, évitant ainsi les chutes et les dommages potentiels.

La technologie pourrait être utilisée à nouveau, du moins c’est ce qu’ils indiquent dans Bloomberg, où ils révèlent qu’Apple prépare un nouveau MacBook Air basé sur Apple Silicon et qu’il serait non seulement plus mince et plus léger: il aurait également ce connecteur magnétique.

Des sources proches de l’entreprise indiquent que chez Apple, ils veulent réduire les cadres d’écran, qui maintiendrait sa diagonale de 13,3 pouces. Il a été question d’une version 15 pouces qui ne sera cependant pas lancée dans cette génération.

L’équipement disposera également d’une paire de ports USB-C (USB 4) pour la connexion de périphériques. Selon Bloomberg, ces nouveaux modèles apparaîtra « au plus tôt » dans la seconde moitié de 2021 ou en 2022.

MagSafe contre USB-C

Même si la technologie MagSafe était vraiment géniale, il y a un argument clair pour penser que sa relance n’est peut-être pas une bonne idée. Il s’agit de la capacité des ports USB-C à servir à charger ces ordinateurs portables.

Compte tenu du fait qu’Apple a retiré le chargeur qui était inclus en standard dans son iPhone, opter pour un chargeur et un connecteur propriétaire semble être une décision frappante: si l’entreprise est tellement préoccupée par l’environnement, Pourquoi ne pas profiter des adaptateurs de charge USB-C que beaucoup d’entre nous ont et lesquels sont normalisés dans le monde entier?

Reste à voir si ces modèles apparaissent et s’ils le font finalement avec ce type de technologie, mais s’ils le font, nous n’espérons qu’une chose: qu’il soit également possible de les recharger via les ports USB-C. et que la technologie magnétique est une option et non une exigence.