Apple prépare un iPhone pas cher qui serait un cauchemar pour Android

L’iPhone SE 2022 pourrait arriver sur le marché pour seulement 300 euros, qui pourrait rivaliser avec un tel smartphone ?

Selon certaines rumeurs, Apple préparerait un appareil qui pourrait révolutionner le marché. le iPhone SE 2022 Il offrirait de nombreuses fonctionnalités de ses frères aînés, l’iPhone 13, réduisant d’autres aspects pour avoir prix beaucoup moins cher.

L’iPhone SE 2020, qui a été introduit il y a 2 ans, était doté d’un design à l’ancienne, de beaucoup de puissance et d’un prix un peu plus attractif que ses frères aînés. Il se murmure que la société présenterait son successeur le 8 mars lors d’un événement où un nouvel iPad Air est également attendu.

Le nouvel iPhone SE 2022 serait une fléchette empoisonnée pour Android

Le nouvel iPhone SE, qui pourrait s’appeler iPhone SE+ 5Gil aurait la nouvelle connectivité, un appareil photo amélioré et la puissante puce A15 Bionic d’Apple, la même que celle trouvée dans l’iPhone 13. Certains analystes ont souligné que irait sur le marché pour 300 dollarsun prix vraiment révolutionnaire.

L’iPhone SE 2020 n’était pas la révolution que beaucoup prédisaient, pour des raisons qui ne semblent pas trop compliquées à découvrir. L’appareil Apple est arrivé sur le marché pour 489 €avec la conception de iPhone 8, un mobile qui avait vu le jour près de 3 ans auparavant. Dans un paysage plein de mobiles « tout écran », les cadres de ce petit iPhone se sont beaucoup heurtés.

De plus, on ne peut pas dire que c’était un smartphone pas cher, loin de là. Oui, son prix était plus ajusté, mais si aucune de vos caractéristiques n’est révolutionnaire et que vous restez dans le no man’s landil est très difficile de devenir un succès.

Pourquoi le nouvel iPhone SE n’est pas et ne peut pas être la révolution qu’ils ont l’intention de vous vendre

Il ne semble pas que nous allons trouver un nouveau design, bien que cela ne semble pas logique le nouvel iPhone SE arriverait avec de grands cadres sur le devant. Nous n’avons aucun doute un iPhone avec une façade moderne et un prix à moins de 400 euros serait une vraie révolutionmais tout indique que nous ne pourrons pas le voir.

