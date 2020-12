Apple pourrait publier des AirPods Max Sport moins chers en 2021

Apple a peut-être d’autres écouteurs intra-auriculaires en développement. Une rumeur actuelle suggère une version sportive des AirPods Max.

Apple vient de présenter son premier casque circum-aural avec les AirPods Max, et il y a déjà des rumeurs sur un autre modèle. La chaîne Twitter Apple Rumours, spécialisée dans les fuites et les rumeurs sur la société Cupertino, affirme désormais qu’une sorte de version sportive des AirPods Max pourrait apparaître l’année prochaine.

Plus petit, plus léger et en plastique

La nouvelle version des AirPods Max devrait donc coûter environ 400 dollars américains, être en plastique et, avec environ 290 grammes, être nettement plus légère que les AirPods Max, qui pèsent environ 385 grammes. De plus, les écouteurs doivent être un peu plus petits que le modèle actuel.

Cependant, la chaîne Twitter s’était trompée dans ses prédictions dans le passé, nous devons donc être prudents avec les informations à ce stade. Que Apple se lance également dans le domaine des écouteurs de sport – domaine dans lequel la marque filiale Beats est très bien positionnée – semble également discutable.

Cependant, il ne peut être exclu qu’Apple élargisse encore sa division de casques, qui était auparavant très réussie. S’il y avait une sorte d’AirPods Max Sport pour environ 400 €, cette version serait toujours beaucoup plus chère que les casques comparables de Bose et Sony.