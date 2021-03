Apple pourrait lancer un iPhone avec un trou dans l’écran … 5 ans plus tard qu’Android

Apple comme toujours, en retard.

La fameuse encoche. Cette encoche dans l’écran fournie avec l’iPhone X (dans le cas d’Apple) et qui a servi à éliminer le bouton de démarrage avant classique qui fonctionnait comme un lecteur d’empreintes digitales pour le remplacer par cette «expérience», abritant la caméra frontale et tous les capteurs nécessaires au fonctionnement de la technologie de déverrouillage du visage.

Malgré les nombreux détracteurs de l’encoche, les firmes Android ont vite parié dessus, pas en vain c’était un bon moyen d’augmenter l’avant de l’écran sans augmenter la taille de l’appareil mobile. Ce qui se passe, c’est que tandis que les marques Android ont évolué en pariant sur les trous dans l’écran, les caméras pop-up ou les caméras sous l’écran, l’iPhone a été avec l’encoche controversée pendant des années et des années.

Heureusement pour tous les utilisateurs d’iPhone, l’encoche pourrait faire compter les heures… Bien que nous devrons encore attendre.

Apple va « copier » sur Android et parier sur les trous de l’écran

Même si nous sommes encore au début de 2021 et que les nouveaux iPhones n’arriveront pas avant la fin de cette année, petit à petit, nous apprenons à connaître de nouveaux détails sur le futur iPhone 13.

A cette occasion, comme annoncé par le portail web 9to5Mac, le futur iPhone 13 continuera avec une encoche bien que contrairement à ses prédécesseurs, ce sera un peu plus petit. Heureusement, nous aurons enfin un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce que de nombreux smartphones concurrents ont déjà, à savoir Android.

Il faudra attendre 2022 pour que l’encoche disparaisse de l’iPhone, remplacée par le trou dans l’écran. Il semble qu’Apple ne soit pas très pressé à cet égard, car c’est quelque chose que nous voyons depuis des années sur de nombreux appareils Android, qui pensent déjà aux caméras sous-écran comme la prochaine évolution.

Il est bien connu qu’Apple a depuis longtemps cessé d’être une entreprise innovante à bien des égards pour se concentrer sur la sécurité.. Leurs terminaux sont de super ventes et bien qu’ils ne soient pas les smartphones les plus avancés du marché, ils sont l’un des meilleurs achats que l’on puisse faire grâce à la stabilité de leur système d’exploitation, que rien n’échoue et qu’ils sont des téléphones idéaux pour tous. ceux qui veulent un smartphone plug-and-play.

