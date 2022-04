Apple pourrait lancer son MacBook le plus avancé à la WWDC en juin

in

21 avril 2022 14:40:43 IST

Normalement, lors de leur événement estival, la WWDC, Apple se concentre généralement sur le côté logiciel des choses. Par conséquent, la plupart des dévoilements ont tendance à se concentrer sur les derniers développements de macOS, iOS et iPadOS. Cependant, il y a eu un certain nombre de cas où Apple a donné à ses fans un aperçu du matériel à venir, comme la nouvelle gamme d’appareils Mac également.

Il y a de fortes rumeurs suggérant qu’Apple lancera une toute nouvelle gamme d’appareils Mac qui seront alimentés par le prochain silicium M2, le successeur des processeurs incroyablement puissants et extrêmement réussis d’Apple. Apparemment, les géants basés à Cupertino testent divers appareils Mac alimentés par les puces M2.

Apple travaille sur une série de nouveaux Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air. L’appareil Mac le plus attendu d’entre eux est le tout nouveau MacBook Air.

Le MacBook Air 2022 va apparemment avoir de tout nouveaux coloris. Le MacBook Air s’inspirera de l’iMac 2021 et introduira une gamme de couleurs plus large, dans une série de teintes pastel délicieuses.

Cela fait plusieurs années que le MacBook Air a fait l’objet d’une actualisation majeure de la conception, seuls les éléments internes étant mis à niveau. C’était comme si l’équipe de conception d’Apple avait tout oublié de la série MacBook Air. L’iMac et l’iPad Mini ayant tous deux reçu des mises à jour de conception majeures l’année dernière, il semble que les concepteurs et les ingénieurs d’Apple commencent lentement à rafraîchir la conception de leurs anciens produits.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle le MacBook Air se débarrassera du design effilé et viendra avec un design plus plat. De plus, la rumeur veut que la fameuse encoche arrive sur le MacBook Air.

Comme indiqué précédemment, la nouvelle génération de MacBook Air sera alimentée par huit cœurs de processeur, qui seront responsables du gros du travail et géreront les principales tâches informatiques, et 10 cœurs supplémentaires pour les graphiques. Cela représente huit cœurs graphiques dans le MacBook Air actuel.

Il reste à voir si Apple va effectivement lancer ces nouveaux appareils Mac à la WWDC cette année, ou les fans du Macintosh devront-ils attendre un peu plus longtemps.

