Apple pourrait ajouter Force Touch à son prochain MacBook Pro en remplacement de la barre tactile

Une nouvelle demande de brevet a été publiée par le US Patent & Trademark Office, révélant une nouvelle version de la Touch Bar qui, tout en ressemblant à la version actuelle, comporte Force Touch. Selon un rapport de Manifestement Apple, le dernier brevet déposé de la société montre une nouvelle barre tactile sensible à la pression tactile. Selon le rapport, Apple précise que l’invention concerne généralement les appareils électroniques, et en particulier les appareils électroniques qui arborent un affichage avec un capteur de force positionné au moins partiellement autour et «coplanaire avec, l’affichage».

Selon le rapport, alors qu’Apple a abandonné la force tactile ou 3D Touch d’Apple Watch, Apple pourrait l’utiliser sur la barre tactile du MacBook Pro.

Le rapport ajoute que le MacBook Pro avec une barre tactile offrira une entrée Force Touch. Il ajoute que généralement le couvercle placé sur l’écran secondaire est formé de verre, de plastique ou de carborundum et se plie ou se déforme généralement lorsqu’une force d’entrée est exercée sur celui-ci. Il ajoute qu’en fléchissant le couvercle, on peut transmettre une partie ou la totalité de la force d’entrée à travers l’affichage, permettant ainsi au circuit de détection de force de fonctionner.

Le numéro de demande de brevet d’Apple est 20200371632.

Selon un rapport de 9To5Mac, Les capteurs Force Touch ont été introduits pour la première fois avec l’Apple Watch de première génération et ont permis à l’écran d’identifier la pression tactile afin d’effectuer différentes actions en fonction de l’intensité tactile.

Selon le rapport, la technologie a ensuite été introduite sur le trackpad du MacBook en 2015 et l’iPhone 6S a obtenu 3D Touch la même année. Cependant, il a été abandonné dans les iPhones récents.

