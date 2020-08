Apple permettrait à Fortnite de revenir sur iOS sous une seule condition

Si nous devions choisir une actualité sur Fortnite qu’il n’était pas entièrement lié à la première plus qu’imminente de sa saison 4, qui reposera sur un super crossover avec merveille, serieuse la guerre entre Jeux épiques et Manzana ce qui nous viendrait plus facilement à la tête. Ce n’est pas étonnant, le concours entre les deux sociétés s’est développé ces derniers jours avec une série d’alliances et de déclarations qui n’ont laissé personne indifférent.

Cependant, il a fallu du temps pour la sienne Manzana approfondir un peu plus sa position sur le conflit; quelque chose de positif, car il est toujours bon d’écouter les deux voix qui font partie d’un combat. Et précisément les souhaits de Manzana en ce sens par rapport à Fortnite, ils sont simples; bien que diamétralement opposés à ceux de Jeux épiques.

Le fait est que les compagnons du portail Joueur PC Ils ont collecté un extrait de l’une des dernières communications de l’entreprise dans laquelle il spécifiait quelque chose de clé: Manzana permettra à Fortnite de revenir sur iOS toujours et quand Jeux épiques respectez les conditions que vous vous êtes engagés à respecter depuis le début. Voici les mots utilisés par l’entreprise pour faire connaître sa position:

Ce prétendu dommage qu’Epic cherche à réparer pourrait disparaître demain si Epic Games reconsidère et résout la rupture de l’adversaire. Apple a offert à Epic Games l’opportunité de reculer et que tout revient à ce qu’il était avant que l’entreprise n’introduise son propre mode de paiement qui a provoqué tout ce chaos ”.

Comme nous pouvons le voir à partir de ces mots, la vérité est que, bien qu’il semble que les entreprises soient encore très loin de se rencontrer, il semble que il y a une certaine intention de la part des deux que les choses soient résolues; bien que les dispositions de chacun vont dans des directions opposées.

