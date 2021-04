Apple paiera 3,4 millions de dollars aux consommateurs dans le cadre d’un procès pour obsolescence programmée des iPhones au Chili

08 avr.2021 14:21:51 IST

Apple a accepté de payer 3,4 millions de dollars aux consommateurs chiliens dans le cadre d’un procès pour obsolescence programmée des iPhones, a déclaré mercredi leur avocat, le premier règlement de ce type en Amérique latine. Apple est accusé d’avoir programmé une durée de vie limitée dans certains produits pour forcer les utilisateurs à remplacer leur téléphone plus tôt que nécessaire, et a déjà réglé des cas similaires aux États-Unis et en Europe. Au Chili, quelque 150000 utilisateurs d’iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPhone SE ont poursuivi la société américaine, affirmant que leurs smartphones avaient commencé à sous-performer après les mises à jour logicielles programmées par Apple avant le 21 décembre 2017.

L’accord prévoit une période d’enregistrement pour les clients concernés, qui devront fournir la preuve des performances réduites de leurs appareils, a déclaré un avocat de l’organisme de consommateurs Odecu, Juan Sebastian Reyes, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Chaque client a droit à une indemnisation maximale de 50 €, qui doit être partagée s’il y a plus d’une réclamation par numéro de série, comme dans le cas des téléphones d’occasion.

En décembre 2017, Apple a admis que le logiciel iOS avait été modifié pour ralentir les performances des anciens iPhones dont la durée de vie de la batterie se détériorait.

Un tollé a forcé Apple à mettre à niveau son logiciel et à offrir des rabais importants sur le remplacement de la batterie.

En mars 2020, Apple a accepté de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un recours collectif contre des iPhones ralentis aux États-Unis, suivi en novembre de 113 millions de dollars supplémentaires pour régler un litige avec plus de 30 États américains sur le même problème.

La société a également réglé une affaire avec le chien de garde des consommateurs français pour 25 millions d’euros (29,7 millions de dollars) pour avoir omis de dire aux utilisateurs d’iPhone que les mises à jour logicielles pourraient ralentir les appareils plus anciens.

L’Italie, pour sa part, a condamné Apple et Samsung à une amende de respectivement 10 et 5 millions d’euros pour obsolescence prévue des smartphones.

