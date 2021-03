Apple ouvrira le plus grand laboratoire de semi-conducteurs d’Europe à Munich: il y investira plus d’un milliard d’euros

Apple continue d’étendre sa romance technologique avec la ville allemande de Munich. La société californienne emploie plus de 1500 ingénieurs dans la capitale bavaroise dans son plus grand centre technologique d’Europe, des installations qu’elle agrandira au cours des trois prochaines années avec la construction de un laboratoire de logiciels mobiles et de semi-conducteurs sans fil de 30000 mètres carrés.

Apple assure qu’il sera le centre de R&D (innovation + développement) pour les semi-conducteurs et les technologies mobiles le plus grand d’Europe, et pour sa construction investira plus d’un milliard d’euros en trois ans. La société basée à Cupertino (Californie) a baptisé ces nouvelles installations, qui seront situées au centre-ville de Munich, sous le nom de European Silicon Design Center, et a assuré qu’elle créera des centaines de nouveaux emplois.

L’équipe de ce nouveau laboratoire se concentrera dans la création de composants pour les technologies sans fil, à la fois 5G et la prochaine générationet des modems pour les produits Apple.

Cette annonce intervient juste un jour après que la Commission européenne a publié son plan pour la transformation numérique du Vieux Continent, dans lequel, entre autres, l’exécutif communautaire a souligné la nécessité d’augmenter la production de semi-conducteurs dans la zone euro au cours des dix prochaines années. Un effort pour lequel les institutions européennes alloueront des postes budgétaires importants par le biais de subventions.

À Munich depuis les années quatre-vingt

La présence d’Apple à Munich remonte à 1981, lorsque la société fondée par Steve Jobs et Steve Wozniak a ouvert son premier bureau avec dix employés. Actuellement, ceux de Cupertino Ils ont sept bureaux dans la capitale bavaroise et deux des 15 Apple Store qui existent en Allemagne..

« Munich est la maison d’Apple depuis quatre décennies et nous sommes reconnaissants à cette communauté et à l’Allemagne de faire partie de notre voyage », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans le communiqué de presse annonçant le nouveau laboratoire européen.

Jusqu’à présent, la fonction principale des équipes Apple dans la région bavaroise était orientée vers améliorer l’efficacité énergétique des batteries de votre appareil. En fait, la société affirme qu’environ la moitié de ses recherches énergétiques dans le monde se déroulent dans cette partie de l’Allemagne.

Munich est l’un des principaux centres technologiques d’Europe. La capitale bavaroise, outre Apple, a la présence d’autres géants du secteur comme Google, qui dispose également d’importantes équipes de R&D dans la région, ou encore Siemens. En outre, il abrite certaines des plus importantes entreprises allemandes, telles que les marques de voitures BMW ou Audi.