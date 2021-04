Apple ouvre "Où se trouve?"-Réseau tiers

Grâce à l’application «Où est?», Les utilisateurs d’Apple peuvent désormais également rechercher des éléments tels que certains vélos tiers sur une carte. Jusqu’à présent, le réseau était réservé aux appareils Apple. Cependant, au départ, seuls les produits de trois fabricants supplémentaires sont compatibles avec la fonction.

Ces trois fabricants sont Belkin, Chipolo et VanMoof. Apple écrit dans un communiqué de presse. Les produits compatibles doivent être conformes aux directives de protection des données du réseau et porter le symbole «Fonctionne avec Apple Find my». À l’avenir, les fournisseurs tiers pourront également accéder à la technologie ultra-large bande de la puce U1 dans les nouveaux appareils Apple, qui est utilisée pour la détermination précise de l’emplacement dans le voisinage immédiat.

Initialement pour les produits VanMoof, Belkin et Chipolo

Les premiers produits tiers pour le réseau «Où est?» Sont les nouveaux e-bikes S3 et X3 de VanMoof, les True Wireless In-Ears appelés Soundform Freedom de Belkin et l’outil de recherche d’articles One Spot de Chipolo. Le One Spot est une puce Bluetooth qui peut être attachée aux clés, bagages, sacs à dos et autres objets. Si un élément manquant se trouve à proximité, les utilisateurs peuvent jouer un son sur l’élément pour le trouver. Ils peuvent également créer à distance un message avec les coordonnées de ceux qui trouvent un objet perdu.

« Où se trouve? » fonctionne également sans internet

Le réseau «Où est» peut localiser les périphériques et objets manquants même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet. À cette fin, les appareils Apple sont utilisés par tous les utilisateurs possibles qui utilisent Bluetooth pour localiser les objets perdus. Grâce au cryptage de bout en bout, personne d’autre que le propriétaire ne peut voir les informations sur l’emplacement d’un appareil.