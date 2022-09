Apple (oui, Apple) réinvente le trou dans l’écran avec une fonctionnalité unique

Remplacer ‘l’encoche’ en réinventant le trou sur l’écran était possible, et encore une fois Apple l’a fait… On veut déjà des ‘Dynamic Islands’ sur Android !

Aujourd’hui était le jour choisi par Apple pour son grand note clé à partir de 2022dans lequel nous avons enfin rencontré quelques continuateurs d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro qui disent au revoir à leur modèle miniature et câlin certaines fonctionnalités que, en effet, nous avons trouvées très intéressantes afin qu’ils puissent être répliqués sur Android bientôt.

On parle comment pas de l’impressionnant « Île dynamique » qu’Apple a conçu avec beaucoup de discernement et une énorme dose d’ingéniosité pour remplacer l’infâme entailler et réinventer le trou sur l’écranqui se cache désormais derrière un fond noir capable de s’adapter intelligemment à la prise différentes formes qui affichent des informations utiles dans le cadre.

L’idée est si simple que maintenant je n’ai en tête que le « pourquoi personne n’y a pensé avant ? »et c’est que la caméra frontale doit aller quelque part étant cela sans aucun doute la meilleure option que l’industrie mobile a créée pour le cacherdu moins à ce jour.

Le concept derrière les ‘Dynamic Islands’ d’Apple est simple : une encoche noire flottante est créée qui cache le système de caméra frontale, et qui adaptera sa forme et sa taille pour nous montrer les notifications, les appels, les instructions de navigation, etc…

Sûrement cela ne semblera pas si idéal pour beaucoup ceci pour récupérer le entailler maintenant via un logiciel, mais la vérité est que cette découpe cache au moins une fonctionnalité avancée et très intéressantecar cela nous permettra de vérifier plus facilement l’état de notre smartphone d’un simple coup d’œil et toujours au même endroit.

C’est ce qu’Apple a dit à propos de Îles dynamiques pendant son note clé de votre événement :

Notre objectif était de concevoir un espace qui affiche les alertes et l’activité en arrière-plan, de manière claire et cohérente mais aussi riche et agréable. Lorsque vous recevez une alerte, l’îlot dynamique vous avertit.

Voici à quoi ressemble le nouveau Île dynamique sur l’iPhone 14

Comme vous l’avez peut-être vu, cette nouvelle option fournie avec l’iPhone 14 pour remplacer le entailler est conçu pour présenter les informations de manière claire et ordonnée sans nous distraire de l’application principale que nous utilisons. En fait, sa fonctionnalité s’explique facilement, par exemple, dans une conversation sur WhatsApp, si nous connectons nos AirPods le Île dynamique Il nous montrera intelligemment et sans surveillance l’autonomie du casquesans avoir à faire quoi que ce soit ou à distraire de la conversation elle-même.

Ces nouvelles îles dynamiques ils peuvent également afficher les détails de navigation, les commandes multimédias, les notifications, les informations d’appel et bien plus encorece qui revient à avancer de manière très intelligente sur les bulles de notification que Samsung nous propose dans One UI depuis des années.

En outre, l’îlot dynamique est 100% dynamique et adaptableAlors on affichera toutes les alertes et tous les événements prenant différentes formes et tailles de manière totalement intelligente et autonome.

C’est peut-être ça la meilleure façon de cacher un trou dans l’écran pour la caméra frontale, ou au moins oui pour profiter de ce trou au-delà d’un voyant de notification que la communauté a également exploré avec le Samsung Galaxy et l’application Notification light for Samsung.

