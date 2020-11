Apple ne lancera pas l’iPhone SE 2021 avant le premier semestre de l’année prochaine: Ming-Chi Kuo

Tendance FP16 nov.2020 11:59:27 IST

Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple ne lancera pas la version 2021 de l’iPhone SE au cours du premier semestre. Dans ses notes récentes traitant de la concurrence accrue pour la fourniture d’appareils photo pour l’iPhone 13, Kuo a mentionné que l’iPhone SE (2020) ne bénéficierait probablement pas d’une mise à niveau au cours des six premiers mois de l’année prochaine. Un rapport de MyFixGuide a cité le rapport de recherche de Kuo pour déclarer que quatre entreprises de développement d’optiques seront occupées à une concurrence féroce en 2021.

Taiwan Genius Electronic Optical (GSEO) a la chance de perdre des commandes de fourniture de caméras pour le prochain produit phare d’Apple à Taiwan Largan Precision, Semco (Samsung Electromechanics) et un nouvel acteur du marché appelé Sunny Optical.

(Lisez aussi: Test de l’iPhone SE: Un iPhone 11 plus petit dans le corps d’un iPhone 8)

Cette guerre d’approvisionnement est susceptible d’affecter la préparation et la production d’un éventuel iPhone SE (2021) [not the official name], selon Kuo qui est associé à TF International Securities, un groupe de services financiers de la région Asie-Pacifique. Le rapport estime que la principale raison pour laquelle les revenus de GSEO en octobre étaient inférieurs au consensus du marché est également due à la concurrence intense.

Alors que le marché s’attend à ce que le lancement d’une nouvelle Apple SE au cours du premier semestre 2021 augmente les expéditions de GSEO, Kuo sait que cela ne se produira pas. Le rapport ne dit rien sur le lancement d’un téléphone SE au second semestre. Alors que la société basée à Cupertino se concentre sur le lancement d’appareils phares dans la seconde moitié, il est peu probable qu’Apple publie l’iPhone SE 2021 avec la gamme iPhone 13.

Après avoir lancé l’iPhone SE (2020) en avril de cette année, Apple a mis l’article en vente en Inde à partir du mois de mai. Propulsé par le chipset Bionic A13, l’iPhone SE est disponible en trois variantes de stockage et son prix est parti de 42 500 Rs. Le téléphone de 4,7 pouces est disponible à l’achat dans les magasins en ligne Flipkart et Apple.

