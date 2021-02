Apple Music sur PC Windows: comment ça marche

Apple Music était autrefois réservée à l’écosystème d’Apple, mais vous pouvez désormais utiliser tout aussi facilement le service de streaming sur un PC Windows. Nous révélons quelles options il existe pour cela.

Utilisez Apple Music dans le navigateur

Vous pouvez appeler Apple Music directement dans le navigateur.

C’est sans doute l’option la plus simple d’utiliser Apple Music sur un PC Windows – tout simplement directement dans le navigateur. Pour cela, Apple a créé une interface utilisateur qui rappelle iTunes et peut être facilement utilisée dans le navigateur. Il n’est donc pas nécessaire de télécharger de logiciel.

Accédez simplement à music.apple.com dans votre navigateur pour utiliser le service de streaming. Cliquez maintenant sur « Connexion » dans le coin supérieur droit et connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe. Vous devrez peut-être maintenant vous identifier à l’aide de l’authentification à deux facteurs à l’aide d’un autre appareil Apple. Vous pouvez ensuite utiliser Apple Music comme dans l’application et parcourir votre bibliothèque multimédia ou découvrir de nouvelles chansons. Conseil: il est préférable d’ajouter la page à vos favoris afin de pouvoir accéder à Apple Music sur le Web rapidement et facilement à tout moment.

Utilisez Apple Music via iTunes

iTunes n’est plus disponible pour Mac, mais il est toujours disponible pour Windows 10.

Préférez-vous profiter d’Apple Music via un vrai programme? Pas de problème – vous pouvez simplement télécharger iTunes. Même si Apple a intégré depuis longtemps son logiciel iTunes dans le système Mac, le programme pour Windows 10 est normalement disponible en téléchargement. Vous pouvez télécharger iTunes gratuitement sur le Microsoft Store.

Après avoir installé iTunes, vous pouvez ouvrir le logiciel: « Compte> Connexion ». Ici, vous pouvez soit vous connecter avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, soit créer un nouvel identifiant Apple. Vous avez alors un accès immédiat à votre abonnement Apple Music: ici, vous pouvez parcourir votre médiathèque ou découvrir de nouvelles chansons et artistes ou les rechercher.

Résumé