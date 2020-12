Apple Music Replay: retrouvez les statistiques de vos meilleurs artistes et de vos meilleures chansons

Y a-t-il une musique Apple emballée? Voici comment découvrir vos artistes les plus joués et les chansons les plus jouées sur Replay.

Apple Music Replay est de retour et indique aux utilisateurs d’Apple Music quels sont leurs artistes, chansons et albums les plus joués en 2020.

Chaque année, Spotify Wrapped brise Internet en permettant aux utilisateurs de Spotify de connaître des statistiques détaillées sur leurs habitudes d’écoute. Chaque année, les utilisateurs d’Apple Music se sentent exclus. Cependant, tout a changé en 2019. Apple Music a lancé sa propre version de Spotify Wrapped appelée Apple Music Replay, qui révèle vos meilleurs morceaux, meilleurs artistes et meilleurs albums de l’année, etc.

Mieux encore, vous pouvez accéder à Replay toute l’année. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’attendre décembre pour voir vos statistiques.

Comment trouver mes meilleurs artistes et mes meilleures chansons sur Apple Music?



Pour découvrir quels sont vos meilleurs artistes, vos meilleurs morceaux et vos meilleurs albums sur Apple Music, il vous suffit de visiter le site Web Apple Music Replay, de vous connecter à votre compte Apple et de cliquer sur «Get Your Replay Mix». Il génère alors immédiatement une sélection de listes de lecture en fonction de vos statistiques personnelles et vous indique quelques faits clés que vous n’avez probablement jamais connus sur vos habitudes d’écoute.

Tout d’abord, Apple Music Replay vous indique exactement combien d’heures de musique vous avez écoutées cette année. Ensuite, il vous montre une liste de lecture de vos 100 chansons les plus jouées avec le nombre exact de lectures. Il révèle également combien d’artistes différents vous avez écoutés et qui sont vos artistes les plus populaires. Si cela ne suffisait pas, il vous indique également vos 10 albums les plus joués.



Vous pouvez ajouter les listes de lecture directement à votre bibliothèque et même connaître vos statistiques Apple Music pour 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015.

Qui a figuré sur vos listes Apple Music Replay?

