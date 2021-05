Apple Music: l’innovation rend les utilisateurs furieux ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple iPhone XR 64 Go jaune

Incluant toutes les innovations récentes et une interface intuitive qui le rend facilement accessible, l' iPhone XR 64 Go jaune reconditionné ne cessera de vous surprendre. Découvrez dès à présent cet unique modèle et son système d'exploitation iOS 12. Doté d'un magnifique écran IPS LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces et d'une définition de 828 x 1792 pixels supporté par un châssis en verre et aluminium, l' iPhone XR 64 Go jaune reconditionné est un téléphone au design soigné et tendance. L'image produite par son écran est très claire et bénéficie de la technologie True Tone qui modifie le contraste basé sur la lumière ambiante. Pour ce qui en est du son, l'iPhone XR 64 Go jaune reconditionné et ses haut-parleurs « loudspeaker » vous combleront avec une expérience auditive tridimensionnelle particulièrement adaptée au visionnage de films et aux jeux vidéo. Bénéficiant de toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 12, le nouveau système d'exploitation des smartphones d'Apple, l' iPhone XR 64 Go jaune reconditionné accorde une grande importance aux gestes de navigation afin de vous procurer une expérience d'utilisation bien plus fluide qu'auparavant. L'iPhone XR 64 Go jaune reconditionné surprend par l'excellente endurance de sa batterie de 2942 mAh, supérieure à celle de modèles plus onéreux tels que l'iPhone XS. En effet, l'iPhone XR est plus que capable d'être utilisé une journée entière sans recharge. Notez également qu'il est compatible avec les bases de chargement sans fil Qi, ce qui offre un niveau de liberté supplémentaire. En plus de l' iPhone XR 64 Go jaune reconditionné, sa boîte contient les accessoires d'origine dont vous trouverez la liste exhaustive ci-dessous : - Un câble Lightning vers USB, permettant de recharger votre smartphone en le connectant au port USB de votre ordinateur ; - Un adaptateur secteur, nécessaire à la recharge de la batterie à l'aide d'une prise électrique murale ; - Des écouteurs compatibles avec votre iPhone XR 64 Go jaune reconditionné ; - Un outil d'extraction pour la carte SIM. A noter qu'à l'instar de l'iPhone XR 64 Go jaune reconditionné, tous ses accessoires bénéficient d'une garantie sur une durée de 12 mois. Nous nous assurons de mettre à votre disposition des smartphones testés, nettoyés, réinitialisés et désimlockés. Ainsi, votre iPhone XR 64 Go jaune reconditionné est garanti d'être en parfait état de fonctionnement et sera compatible avec l'opérateur de téléphonie mobile de votre choix. Lors de votre commande, nous vous offrons la possibilité de choisir entre une livraison à domicile ou vers un point relais depuis lequel vous pourrez retirer votre colis gratuitement. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait, sachez que vous disposez d'une période de 14 jours après votre achat durant laquelle vous pourrez nous retourner votre appareil et bénéficier d'un remboursement. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes...