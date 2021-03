Apple Music lance la fonctionnalité «  Saylists  » pour les utilisateurs souffrant de troubles de la parole et du son: rapport

26 mars 2021 18:57:43 IST

Apple Music s’est associé au label Warner Music et Rothco pour compiler une série de listes de lecture appelées Saylists, qui compte plus d’une centaine de pistes. La fonctionnalité aiderait les jeunes auditeurs atteints du trouble de la parole et du son (SSD), également connu sous le nom de trouble de l’articulation ou de trouble phonologique. Les listes de paroles aideront à analyser et à reconnaître les paroles et les phrases des chansons qui peuvent être difficiles pour les enfants atteints de SSD. Un total de 10 listes de lecture différentes sont là avec un accent sur une certaine lettre ou un certain son. L’idée est d’aider à améliorer la prononciation d’un mot ou d’un son en chantant.

Après avoir analysé les paroles de 70 millions de chansons du catalogue Apple Music, l’algorithme a choisi des pistes qui répètent des sons difficiles. Jusque là, 173 titres, y compris celui de Lizzo Bon comme l’enfer, Dua Lipa’s Ne commencez pas maintenantet Fatboy Slim’s Ici, ont été choisis, selon un BBC rapport. La rumeur sur la liste Apple Music Saylist a également été confirmé par MacRumors.

Au Royaume-Uni, le bégaiement affecte environ 1,5 million d’adultes et un enfant sur 12 souffre d’une forme de SSD. La fonction Saylists aurait pour but d’aider ces utilisateurs à faire l’expérience du Musique Apple app.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂