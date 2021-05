Apple Music devrait bénéficier d’une prise en charge du streaming HiFi, le lancement des AirPod est prévu dans les «  prochaines semaines  »

SONOS FIVE- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Un son immersif et une clarté incomparable, idéal pour écouter votre musique en streaming, vos vinyles et plus encore. Profitez d'un contrôle total avec l'application Sonos et Apple Airplay 2. Un nouveau look Le design revisité intègre de nouveaux détails et une finition monochrome. La toute dernière technologie Une meilleure mémoire et une capacité de traitement plus importante pour une performance améliorée. Un son stéréo intelligent Horizontal Lorsqu'il est placé horizontalement, le Sonos Five répartit automatiquement les canaux gauche et droit pour un son stéréo impressionnant. Vertical Associez deux enceintes en position verticale: chacune s’adaptera automatiquement en mono pour produire une séparation stéréo plus détaillée et un spectre sonore encore plus large. Connectez et écoutez Grâce au port entrée source locale de 3,5mm du Sonos Five, connectez directement votre platine