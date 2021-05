Apple Music a lancé Spatial Audio avec Dolby Atmos, sera disponible le mois prochain

LG sn7cy barre de son dolby atmos

LG sn7cy barre de son dolby atmos Barre de son Dolby Atmos / DTS:X, 3.0.2 ch, 160 W, Bluetooth, HDMI ARC, Haute-résolution, Meridian. Pas de caisson de basses, pas d'encombrement. Technologie Audio par Meridian. Dolby Atmos & DTS:X, un son immersif. Audio haute-résolution. AI Sound Pro, un son adapté à ce que vous regardez. Bluetooth, HDMI ARC et Optique. avec MERIDIAN Élève le son et crée une large scène sonore grâce à une technologie avancée de traitement du signal. Dolby Vision & Dolby Atmos Un spectacle audio puissant et réaliste. Système surround 3.0.2 ch Pour une expérience de cinéma à domicile de qualité. Double action des basses Pour un son de qualité encore plus puissant. avec MERIDIAN La technologie MERIDIAN pour un son exceptionnel La barre de son LG SN7CY est désormais équipée de la technologie avancée de traitement numérique du signal sonore de Meridian. Faites l'expérience d'un son d'une qualité supérieure et d'une large scène sonore. Dolby Vision & Dolby Atmos Entendez la différence avec le son 3D immersif La barre de son LG SN7CY rencontre Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS:X et transforme votre maison en cinéma pour le visionnage le plus immersif de tous vos films préférés. 3.0.2 ch (compatible enceintes arrières) Remplissez la pièce avec le meilleur son surround cinéma La barre de son LG SN7CY prend en charge la connectivité sans fil pour un rendu 5.0.2 ch afin que vous puissiez toujours regarder la télévision avec le son le plus immersif. Audio haute-résolution Écoutez un son incomparable L'audio haute-résolution délivre un son plus précis et une expérience d'écoute plus agréable grâce à un échantillonnage à 96 kHz et un codage sur 24 bit. Double action des basses Ressentez le puissant son des basses Les radiateurs passifs produisent des sons intenses et suffisamment puissants pour offrir un son vraiment immersif. LG ThinQ Transformez votre téléviseur et votre barre de son en centre de contrôle. Votre barre de son peut désormais gérer votre domotique. Surveillez et contrôlez facilement les appareils ménagers LG ThinQ connectés directement depuis votre salon. Vérifiez l'état de votre réfrigérateur, de votre machine à laver, de votre purificateur d'air, et même démarrez ou arrêtez même votre robot-aspirateur. AI Sound Pro Un son adapté à tout ce que vous regardez AI Sound Pro analyse automatiquement le contenu pour optimiser instantanément les réglages audio en fonction de ce qui est diffusé. Saisissez chaque détail avec des dialogues limpides ou des actions plus percutantes et puissantes, selon le genre. 4K Pass-Through L'audio et l'image en parfaite synchronisation La barre de son LG SN7CY délivre du contenu 4K, y compris HDR et Dolby Vision, sans perte de qualité ou de performance pour une expérience TV et audio entièrement connectée. Connectivité Se connecter plus facilement Ajoutez la connectivité Bluetooth® à votre installation audio, vous pouvez aussi vous connecter et jouer en toute simplicité à l'aide d'un câble optique ou...