Apple met Wistron en probation, pas de nouvelles affaires tant que des mesures correctives ne sont pas prises

Le 19 décembre, Apple a déclaré avoir trouvé des preuves de violations contre son fabricant sous contrat Wistron en France et mis ce dernier en probation. Apple avait ouvert une enquête sur l’incident de violence à l’usine Wistron de Kolar au Karnataka le 12 décembre, après que des employés contractuels non rémunérés se soient déchaînés, détruisant des biens et des pillages à grande échelle d’iPhones et d’autres objets de valeur, causant plus de 50 crores de pertes.

« Nous avons placé Wistron en probation et ils ne recevront aucune nouvelle affaire d’Apple avant d’avoir terminé les actions correctives », a déclaré Apple dans un communiqué.

Pendant que ces enquêtes sont en cours, nos conclusions préliminaires indiquent des violations de notre code de conduite des fournisseurs en ne mettant pas en œuvre des processus appropriés de gestion des heures de travail. Cela a entraîné des retards de paiement pour certains travailleurs en octobre et novembre », a ajouté Apple.

« Notre objectif principal est de nous assurer que tous les travailleurs sont traités avec dignité et respect, et sont pleinement indemnisés rapidement », a déclaré la société.

C’est le deuxième fournisseur majeur qu’Apple a mis en probation. En novembre, Apple a mis en probation l’un de ses plus grands partenaires de la chaîne d’approvisionnement, Pegatron, et a déclaré qu’il ne recevrait aucun nouveau contrat de la société après qu’Apple ait constaté qu’il s’agissait de faux papiers pour couvrir les violations du code de conduite d’Apple pour les fournisseurs.

