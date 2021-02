Apple Maps pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de signaler les accidents et les contrôles de vitesse: rapport

11 févr.2021 17:57:16 IST

Apple est susceptible d’introduire des fonctionnalités de contrôle des accidents, des dangers et de la vitesse en crowdsourcing sur Cartes Apple. La nouvelle mise à jour est limitée à la version bêta d’iOS 14.5 et Apple devrait lancer la fonctionnalité dans la prochaine version publique d’iOS, dans les prochains jours. Les nouvelles fonctionnalités à venir Cartes Apple ressemblent aux rapports d’incident disponibles sur Google Maps et Waze. Les utilisateurs d’Apple peuvent également utiliser Siri pour signaler l’incident sur Cartes Apple via des commandes vocales.

Selon le MacRumeurs rapport, la Cartes Apple La mise à jour sur iOS 14.5 beta apporte des fonctionnalités qui signalent les incidents qui incluent des contrôles de vitesse, des dangers et des accidents. Il y aura un nouveau bouton « Rapport » qui apparaîtra à côté des options existantes Ajouter un arrêt, Partager ETA, Détails et Audio, et une fois que l’utilisateur appuie sur le bouton « Rapport », on peut sélectionner le type d’incident ou de danger que vous voulez signaler.

Les utilisateurs peuvent également signaler un incident en utilisant Siri, en disant simplement «Hey Siri! Il y a un accident sur la route ».

Le rapport suggère qu’en plus des iPhones, la nouvelle fonctionnalité de rapport d’incidents fonctionnerait également pour CarPlay.

Pour l’instant, la fonctionnalité est testée uniquement aux États-Unis, pour des utilisateurs limités. Tout le monde sur iOS 14.5 bêta n’a pas vu la mise à jour sur leurs téléphones, mais Apple pourrait la publier largement lors de son prochain déploiement de logiciel public, pour les principaux marchés.

La fonction de rapport d’incident a été disponible pour la première fois le Waze cela a été fait par des rapports de crowdsourcing et Google a ajouté cette fonctionnalité en mars 2019, lors de l’acquisition Waze.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂