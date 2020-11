Apple MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, Mac Mini lancé, au prix de Rs 64900 en Inde

L’équipe de nouvelles de tech211 nov.2020 01:19:31 IST

Lors de la WWDC, le PDG d’Apple, Tim Cook, avait annoncé qu’ils abandonneraient les chipsets Intel et passeraient aux processeurs de silicium internes basés sur ARM dans les nouveaux Mac. Aujourd’hui, la société a lancé trois nouveaux Mac équipés du nouveau chipset M1 de la société: MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini. Le chipset Apple M1 utilise 16 milliards de transistors et dispose d’un processeur à 8 cœurs. Apple affirme que M1 dispose du cœur de processeur le plus rapide au monde et qu’il offre les meilleures performances de processeur par watt: 2x performances de processeur de la puce PC à 10 watts.

Apple affirme que chaque cœur haute efficacité du chipset M1 offre une vitesse similaire à celle du MacBook Air bicœur actuel, mais avec plus d’efficacité.

Prix ​​et disponibilité des MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro

Le prix du MacBook Pro 13 pouces commence à Rs 1,22,900 et pour les étudiants, il sera disponible à un prix de départ de Rs 1,10,610. Le Mac Mini commence à Rs 64 900 et pour les étudiants, il coûtera Rs 58 410. MacBook Air, en revanche, est au prix de Rs 92 900 et Rs 83 610 pour les étudiants.

Les trois appareils sont désormais disponibles en précommande sur le site Web d’Apple. Les dates de vente ne sont pas encore annoncées.

Apple a également confirmé que le macOS Big Sur sortira le 12 novembre et que les nouveaux Mac exécuteront le nouveau macOS.

Spécifications du MacBook Air

Apple annonce un nouveau MacBook Air avec le chipset M1. Le nouveau MacBook Air offre un processeur 3,5 fois plus rapide que les ordinateurs portables Air de la génération précédente. Apple affirme également que le nouveau MacBook Air offre des graphiques 5 fois plus rapides.

Apple MacBook Air est apparemment plus rapide que «98% des ordinateurs portables vendus l’année dernière», et il est apparemment 3 fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus vendu de sa catégorie. Apple affirme que le nouveau MacBook Air peut offrir 15 heures d’autonomie. Le nouveau MacBook Air dispose d’un nouveau processeur de signal d’image qui permet d’améliorer la caméra FaceTime.

Spécifications du Mac mini

Le nouveau Mac mini pourrait offrir un processeur jusqu’à 3 fois plus rapide que le précédent Mini quad-core. Le nouveau Mac mini est 1/10 de la taille du PC comparable dans sa gamme de prix et 5 fois plus rapide.

Il est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Spécifications du MacBook Pro

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces aurait des graphiques 5 fois plus rapides. Avec M1, le MacBook Pro 13 pouces avec un processeur à 8 cœurs peut apparemment offrir des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides. Apple affirme qu’il est 3 fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus vendu de sa catégorie. Le nouveau MacBook Pro peut offrir jusqu’à 17 heures d’autonomie.

Le nouveau MacBook Pro est doté de Thunderbolt avec prise en charge USB 4.

.

