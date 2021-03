Apple M1: Rosetta 2 pourrait être désactivé avec macOS 11.3

Avec la mise à jour vers macOS 11.3, l’application de traduction x86 Rosetta 2 sera apparemment supprimée dans certaines régions sur les Mac dotés d’un chipset M1. Les raisons ne sont toujours pas claires, mais les propriétaires de nouveaux Mac M1 pourraient rencontrer des problèmes – les programmes qui ne sont pas optimisés pour M1 ne démarreraient alors plus.

La note sur la suppression de Rosetta 2 dans certains pays se trouve dans la troisième version bêta de macOS 11.3, écrit MacRumors. Plus précisément, le code du logiciel bêta indique que Rosetta sera supprimée une fois la mise à jour installée et ne sera plus disponible dans cette région. « Les applications qui nécessitent Rosetta ne fonctionneront plus. »

Le logiciel du système d’exploitation Mac ne révèle pas dans quels pays Rosetta 2 est spécifiquement menacée d’arrêt. Le contexte exact n’est pas encore clair. MacRumors spécule que des litiges juridiques pourraient forcer Apple à franchir cette étape.

Arrêter Rosetta 2 serait un revers majeur pour Apple

Si Rosetta 2 était réellement désactivé avec la sortie de macOS 11.3, ce serait un coup dur pour les propriétaires d’un Mac avec une puce M1. Alors qu’Apple s’est longtemps appuyée sur les processeurs Intel et donc sur l’architecture x86 éprouvée pour ses Mac, Apple a développé sa propre puce, la M1, basée sur l’architecture ARM, que l’on retrouve également dans l’iPhone, par exemple.

Mais pour que les programmes x86 puissent également fonctionner sur des Mac avec M1, le code du programme doit être converti en temps réel – et Apple le fait avec Rosetta 2. En pratique, les utilisateurs ne remarquent presque rien de ce processus, seul le premier démarrage prend un peu plus longtemps, les performances sont légèrement moins bonnes qu’avec des applications optimisées directement pour la puce M1.

Apple lui-même n’a pas encore commenté le processus. Si Rosetta est sur le point de se terminer dans certaines régions, Apple devra en divulguer ouvertement les raisons.