Apple-M1: plus rapide que tous les autres Mac, même lorsqu’ils sont émulés

La puce M1 d’Apple a déjà prouvé lors des tests de référence de la semaine dernière qu’elle avait beaucoup de puissance. Maintenant, un autre benchmark a été réalisé – cette fois, le logiciel de référence fonctionnait comme une version x86 sous l’émulation Rosetta 2 sur un MacBook Air.Malgré l’émulation, l’appareil a obtenu plus de points que les autres Mac sur lesquels le benchmark fonctionne en natif.

Dans le nouveau test de référence, le nouveau MacBook Air avec une puce M1 et 8 Go de RAM a été utilisé, rapporte Macrumors. Au lieu de la version native de Geekbench 5, cette fois une architecture x86 a été émulée afin que la version standard du benchmark puisse fonctionner sur le MacBook Air. C’est le même logiciel Geekbench qui a été utilisé pour comparer les Mac Intel.

L’émulation ralentit un peu les performances de la puce M1, mais le MacBook Air met toujours facilement ses frères et sœurs avec des puces Intel dans leurs poches.

Plus rapide qu’un iMac avec un Core i9 malgré l’émulation

Toujours plus rapide que les processeurs Intel malgré l’émulation: la puce M1 d’Apple.

Le MacBook Air que nous avons testé a obtenu 1313 points dans le test monocœur et 5888 points dans le test multicœur dans le test émulé Geekbench 5. Cela place l’appareil avec la puce M1 au-dessus des valeurs monocœur de tous les iMac et MacBook Pro avec une puce Intel. Même l’iMac 27 pouces avec Intel Core i9-10910, qui offre une fréquence d’horloge maximale de 3,6 GHz, doit à nouveau admettre la défaite du MacBook avec la puce M1. Le résultat est 1,313 vs. Cependant, 1 251 points sont plus proches que dans les références précédentes.

De nouveaux résultats dissipent les doutes sur la puce M1

Les nouveaux résultats avec des benchmarks émulés sont une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui craignent que toutes les applications ne puissent pas être utilisées sur la nouvelle architecture de processeur d’Apple. Pour le moment, toutes les applications importantes ne peuvent pas s’exécuter en mode natif sur les Mac M1 et doivent être émulées par Rosetta 2.

Comme le montre le nouveau benchmark, l’émulation de l’architecture x86 est assez efficace. En comparant les points entre les benchmarks natifs et émulés du MacBook Air (monocœur: 1687 vs 1313, multicœur: 7433 vs 5888), il est à noter que 78 à 79% des performances du processeur peuvent encore être appelées dans l’émulation.

Ainsi, les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter du fait que des applications telles que Office, pour lesquelles il n’existe pas de variante native pour la puce M1, ne fonctionneront pas du tout ou ne fonctionneront que lentement sur les nouveaux appareils. Et si vous n’êtes pas satisfait de l’efficacité de 80% de l’émulation, vous pouvez attendre les versions natives de l’application, qu’Apple souhaite fournir pièce par pièce.