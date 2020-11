Apple M1: les utilisateurs signalent des problèmes de Bluetooth avec les nouveaux Mac

Les nouveaux Mac équipés de l’Apple M1 auraient des difficultés avec la connexion Bluetooth. Certains utilisateurs rapportent cela. Apparemment, la connexion est interrompue occasionnellement et ou ne fonctionne pas du tout.

Selon les utilisateurs, les problèmes Bluetooth surviennent avec le MacBook Air, le MacBook Pro 13 et le Mac Mini avec la puce M1. Les appareils équipés du nouveau processeur Apple sont spécifiquement affectés, comme l’écrit MacRumors en référence aux entrées du forum interne et sur Reddit. Les produits Apple tels que les AirPods, Magic Mouse et Magic Keyboard ainsi que les accessoires tiers tels que les souris, les claviers et les écouteurs avec la technologie Bluetooth ne doivent pas se connecter de manière fiable aux nouveaux Mac.

Module Bluetooth M1 défectueux possible

La plupart des rapports proviennent de propriétaires de Mac mini. Un utilisateur écrit qu’un appareil de remplacement d’Apple aurait également l’erreur Bluetooth. Un autre utilisateur a pu connecter des accessoires Logitech à l’aide du dongle Bluetooth fourni. Cela suggère qu’il y a un problème avec le module Bluetooth des appareils M1. Cela peut être un bug matériel ou logiciel.

Pas encore de commentaire d’Apple

Jusqu’à présent, il n’y a pas de déclaration officielle d’Apple. Des erreurs Bluetooth se sont également produites sur d’autres Mac, elles n’ont donc pas à être liées à la nouvelle puce Apple. Étant donné que le dongle USB Bluetooth semble fonctionner, le problème semble au moins contourner.