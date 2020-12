Apple M1 et Windows 10: vous devez savoir que

Vous voudrez peut-être installer Windows 10 sur un Mac avec une puce Apple M1. Malheureusement, vous devez vous débrouiller sur ces systèmes sans Boot Camp. Pour cette raison et d’autres, les M1-Mac ne sont actuellement pas les meilleurs ordinateurs portables pour une installation Windows – mais les applications Windows individuelles fonctionnent via un détour.

C’est pourquoi l’Apple M1 est un problème pour Windows

L’Apple M1 est une puce avec une architecture ARM. Vous connaissez ces puces à partir de smartphones tels que les iPhones. Le M1 est optimisé pour démarrer des applications développées pour les puces Apple ARM. Grâce au système de traduction appelé Rosetta 2, il peut également rendre les applications Mac pour processeurs Intel compatibles avec les Mac M1. La puce Apple peut gérer les logiciels 32 bits et 64 bits pour le Mac.

L’Apple M1 n’a pas été développé pour Windows.

Les Mac équipés de processeurs Intel offrent la fonction « Boot Camp ». Cela vous permet d’installer Windows sur le Mac. Un redémarrage suffit pour exécuter Windows ou macOS. Malheureusement Les Mac M1 se passent de Boot Camp. Et s’ils proposaient la fonctionnalité, ils ne pouvaient exécuter que la version ARM de Windows 10. Microsoft teste actuellement l’émulation de logiciels 64 bits avec cette version de Windows, mais il n’est pas encore en mesure de le faire. En dehors de cela, « Windows 10 sur ARM » est moins mature que macOS Big Sur en combinaison avec les Mac M1.

Enfin, Microsoft propose le La version ARM de Windows 10 n’est pas disponible au téléchargement à. Il est uniquement mis à disposition des fabricants d’ordinateurs portables et de tablettes et installé départ usine. La tablette Windows de Microsoft, Surface Pro X, est l’appareil le plus populaire avec Windows sur ARM.

Windows sur Mac M1 avec des machines virtuelles

Windows fonctionne également sur les Mac Intel utilisant des machines virtuelles telles que Parallels Desktop et VMWare Fusion. En fin de compte, ces programmes devraient également fonctionner sur les Mac M1 – mais ils le font actuellement pas encore. Le plus gros obstacle est qu’ils se sont jusqu’à présent appuyés sur les fonctionnalités de virtualisation matérielle des puces Intel. Ce serait au plus Windows 10 sur ARM s’exécuter sur les machines virtuelles. Et Microsoft ne propose pas cela au téléchargement.

Windows sur ARM n’est expédié de l’usine qu’avec des appareils tels que la Surface Pro X.

Applications Windows sur Mac M1 avec CodeWeavers CrossOver

Travailler avec le CodeWeavers CrossOver payant certaines applications Windows sur les systèmes non Windows. Toutes les applications ne peuvent pas le gérer et il y a quelques bugs. Fondamentalement, CrossOver fonctionne sur les MacBook avec Apple Silicon. Et si le logiciel exécute une application Windows sur un Mac Intel, il peut également le faire sur un Mac ARM. Vous trouverez ici une banque de remerciements avec des applications Windows qui peuvent être exécutées via CrossOver.

Vous achetez un Mac M1 pour Windows?

Le MacBook Air, le MacBook Pro 13 et le MacMini avec la puce M1 sont la première génération d’ordinateurs Apple avec Apple Silicon. Le fait qu’ils n’apportent pas Boot Camp avec eux est une bonne indication qu’une installation Windows n’est pas actuellement prévue sur ces Mac

Malheureusement, comme le Mac Mini, les Mac Apple M1 ne sont pas le premier choix pour Windows.

Si vous voulez vraiment utiliser une seule application Windows sur un Mac M1, vous pouvez utiliser CodeWeavers CrossOver pour vous aider. Cependant, il existe actuellement en aucune façonpour exécuter Windows 10 à part entière sur un Mac M1. Et même Windows 10 sur ARM, s’il était disponible au téléchargement et fonctionnait avec des machines virtuelles sur des Mac M1, ce qui n’est pas le cas, ne pourrait probablement passer que comme une solution d’urgence.

Tout au plus, vous pouvez exécuter Windows sur un PC Windows et y accéder à distance sur un Mac M1. Cependant, cela nécessiterait un ordinateur Windows supplémentaire. Ainsi, les Mac avec Apple Silicon de la première génération sont pas un bon choix pour Windows 10.

