Apple: L’iPod recevra-t-il une nouvelle édition pour cet anniversaire? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une réédition de l’iPod Toch. Les images de rendu apparaissant sur le Web montrent à quoi pourrait ressembler le design. Un expert du secteur estime qu’il y a une bonne raison de lancer un nouvel iPod Touch en 2021.

L’iPod d’Apple célèbre son vingtième anniversaire en 2021. Le géant de la technologie de Cupertino veut apparemment célébrer cela avec une nouvelle édition. L’expert de l’industrie Steve Moser nous a présenté hier toute une série d’images de rendu qui nous montrent un iPod Touch (2021) présumé de tous les côtés.

Si la rumeur est vraie, ce serait le premier nouvel iPod en plus de deux ans. Plus récemment, Apple nous a présenté l’iPod Touch de septième génération en mai 2019. Il était notamment équipé d’un écran 4 pouces, de la puissante puce A10 Fuison et d’un appareil photo 8 MP à l’arrière et coûte actuellement de 230 à 450 euros.

affichage









Apple iPhone 12

+ o2 gratuit M Boost 40 Go

+ Apple AirPods (2e génération) Bords en aluminium de qualité spatiale (iPhone dans un nouveau design)

Écran OLED Super Retina XDR de 15,5 cm (1170 x 2532 pixels à 460 ppp)

Volume de données LTE de 40 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 62,99 €

54,99 au magasin

Apple mise sur un design uniforme

Les images de rendu publiées par Moser nous indiquent que l’iPod Touch (2021) devrait être fortement basé sur l’iPhone 12 en termes de design. C’est crédible, car la rumeur a récemment émergé selon laquelle l’Apple Watch Series 7 utilisera également des bords plats au lieu de courbes à l’avenir. Apparemment, Apple veut normaliser la valeur de reconnaissance de ses produits.

Au lieu d’un écran presque sans bordure, l’iPod Touch (2021) devrait s’appuyer sur des bords distinctifs. À l’avant, une caméra frontale doit être placée en haut au centre et un seul capteur à l’arrière. Comme il ne s’agit que d’un lecteur MP3, vous ne devriez pas avoir des attentes trop élevées en termes de qualité photo.

iPod Touch (2021): Présentation à l’automne?

Jusqu’à présent, rien n’est connu sur les spécifications techniques. Cependant, nous pouvons voir sur les photos qu’il n’y a apparemment pas de scanner Face ID. Puisqu’il n’y a pas non plus de bouton d’accueil classique, l’iPod Toch (2021) ne devrait pas non plus avoir Touch ID.

Moser prévient que jusqu’à présent, il ne s’agissait que de rumeurs. Jusqu’à présent, rien d’officiel n’est connu sur l’appareil. Pourtant, il note qu’il pourrait envisager une performance à l’automne. L’Apple Keynote, qui devrait avoir lieu en décembre, pourrait donc être passionnant.









accord

Apple iPhone 12 mini

+ o2 gratuit M 20 Go mensuel / 24 mois: 49,99 €

44,99 au magasin