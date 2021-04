Apple: le premier événement en 2021 pourrait avoir lieu la semaine prochaine

Il semble qu’Apple organisera son premier événement de cette année dans la semaine à venir et présentera de nouveaux produits dans ce contexte. Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonce officielle et qu’une entrée correspondante sur le site Web d’Apple brille par son absence, mais il y a une indication plus que claire à ce sujet.

Tel que rapporté par le site MacRumors, l’assistant virtuel d’Apple Siri a apparemment bavardé. Cela a répondu à la question de savoir quand le prochain rendez-vous Apple aura lieu à une date précise.

Apple: La date de l’événement d’avril est-elle fixée?

Déjà mardi prochain, le 20 avril 2021 devrait-il être si loin. Selon Siri, de plus amples informations sur l’événement devraient être disponibles sur le site Web d’Apple. Le lien mène actuellement aux informations du dernier événement en novembre 2020. Comme Apple ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet, on peut supposer que la date ne doit pas être partagée pour le moment.

Nous estimons qu’Apple annoncera officiellement l’événement plus tard dans la journée. Dans le passé, l’entreprise annonçait généralement un nouvel événement une semaine avant la date réelle. En raison de la pandémie, cet événement se déroulera également exclusivement sous forme numérique. Apple montrera probablement une autre vidéo enregistrée depuis son propre siège social, Apple Park.

Quels nouveaux produits Apple présentera-t-il?

Si nous supposons que Siri a effectivement divulgué la date correcte du prochain événement Apple, la question se pose de savoir quels nouveaux produits la société présentera au public. Selon MacRumors, nous pouvons aller avec eux nouveaux modèles d’iPad Pro compter avec le Puce M1 sont équipés. De plus, on spécule sur le dévoilement du nouveau Gadgets de suivi des airtags.