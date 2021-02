Apple: le casque de réalité mixte pourrait coûter 3000 €, mais probablement pas pour les joueurs

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des sujets qui sont toujours intéressants et passionnants aujourd’hui. Même si vous en avez entendu peu de nouvelles ces derniers temps. Pomme mais aimerait être actif ici et, selon les initiés, travaille sur un casque qui Mélanger VR et AR à la réalité mixte.

Un casque Apple qui combine VR et AR

La source déclare que ce casque dispose d’une douzaine de caméras qui suivent les mouvements et donnent au porteur une image de l’environnement dans lequel il se trouve. Deux écrans 8K devrait alors tout reproduire d’une netteté remarquable. Les capteurs LiDAR, familiers de l’iPhone 12, sont utilisés pour comparer la distance entre des objets du monde réel et des objets virtuels.

Le mélange AR et VR présente certains avantages: d’une part, ce serait naturel applications VR régulières possible, comme nous le savons grâce à des jeux tels que « Half-Life: Alyx ». Mais aussi Applications de réalité augmentée sont imaginables dans lesquels l’environnement réel est étendu par des éléments virtuels. C’est le cas par exemple de « Pokémon GO » dans la zone de jeu.

Apparemment, Apple pourrait faire le casque Lancement en 2022, mais à un prix assez élevé: L’initié cite 3 000 dollars américains. Cependant, ce prix montre que le casque n’est en réalité pas un produit pour l’utilisateur final ni même pour les joueurs. C’est plutôt quelque chose qui pourrait être utilisé à des fins industrielles ou en médecine.