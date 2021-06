Apple lancerait l’iPad Pro avec chargement sans fil et verre en 2022

07 juin 2021 13:57:27 IST

Apple travaillerait sur l’iPad Pro de nouvelle génération, qu’il pourrait lancer en 2022. Le nouvel iPad Pro devrait être doté d’une recharge sans fil et d’un dos en verre, selon un rapport Publié dans Bloomberg. On pense également qu’Apple teste son système MagSafe sur l’iPad Pro pour les fonctionnalités de chargement sans fil. La charge sans fil devrait être plus lente que la charge filaire via le port Thunderbolt et Apple peut donc conserver les deux options sur le prochain iPad Pro pour ses utilisateurs.

Apple peut également proposer une option de charge inversée, car il peut être nécessaire d’installer des aimants autour des bobines de charge sous le dos en verre. Étant donné que la batterie est énorme, l’iPad Pro peut être une bonne banque d’alimentation en déplacement pour des produits tels que l’iPhone ou les AirPod.

Apple prévoit de doubler la demande croissante pour sa série iPad depuis 2020 et la refonte de l’iPad mini est une autre étape dans cette direction.

Apparemment, cette refonte comportera des bordures d’écran plus étroites et le bouton d’accueil pourrait être absent. L’iPad mini pourrait être lancé cette année. Le nouvel iPad mini a fait la une des journaux avant l’événement matériel d’Apple en avril de cette année. Cependant, Apple n’a annoncé l’iPad Pro avec une puce M1 à ce moment-là. Ciblant les étudiants, le développement de ces variantes d’iPad n’en est qu’à ses débuts et est lent. Par conséquent, ce ne sont que de simples spéculations jusqu’à ce qu’Apple confirme officiellement quoi que ce soit.

