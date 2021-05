Apple lancera un iPhone pliable de 8 pouces en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo

Apple iPhone 8 Plus 256 Go or

Plus puissant, plus beau et plus séduisant, l'iPhone 8 Plus 256GB Or embarque un processeur plus puissant que les générations précédentes. L'appareil photo à l'arrière est doté de 2 capteurs afin de vous procurer plus de polyvalence. Vous admirerez vos photos sur son superbe écran Full HD de 5,5 pouces. L' iPhone 8 Plus 256GB Or reconditionné est bien plus qu'un smartphone. Ce sera l'accessoire qui apportera à votre style sa touche glamour. Son dos en verre trempé, particulièrement solide, est du plus bel effet, en jouant avec la lumière. Le large écran Retina rend justice à l'affichage Full HD en affichant de belles couleurs. Sa réactivité profite par ailleurs de la puissance du processeur A11 Bionic et des 3GB de RAM embarqués. Les joueurs apprécieront la fluidité des jeux du catalogue, même les plus exigeants. Le capteur biométrique Touch ID vous permet de sécuriser votre smartphone grâce à vos empreintes digitales. A l'arrière, l'appareil photo de 12 mégapixels réalise de superbes photos, même en condition de basse lumière. Le capteur photo à l'avant sera parfait pour vos appels en Facetime et vos selfies. L' iPhone 8 Plus 256GB Or reconditionné a l'âme d'un baroudeur. Sans être aussi téméraire qu'un Indiana Jones entamant sa dernière croisade, le modèle supportera un petit séjour dans l'eau ou sous la pluie, grâce à sa certification IP67. A la manière des gadgets innovants de James Bond, vous pourrez charger l'appareil sans fil, grâce à la technologie à induction Qi. Côté connectivité, profitez de la liaison Bluetooth 5.0 pour transférer rapidement des fichiers ou lire des contenus audio Hi-fi sur un système compatible AptX. La connectique Jack 3,5 mm a disparu pour laisser la place à un unique connecteur Lightning sur lequel vous pourrez brancher un casque audio via un adaptateur. Côté connectivité, le Bluetooth 5.0 et le NFC vous permettront de transférer rapidement les fichiers. Avec Apple Pay, le NFC facilite également le paiement sans contact. Avec votre iPhone 8 Plus 256GB Or reconditionné, vous recevrez toute une panoplie d'accessoires qui vous permettront d'utiliser votre smartphone sans plus tarder. Vous aurez ainsi un chargeur neuf entièrement compatible avec la technologie Lightning. Il en est de même pour le câble de transfert, afin de se synchroniser avec un Mac ou un PC. A tout moment, vous pourrez écouter vos morceaux favoris grâce à l'écouteur fourni. Débloqué tout opérateur, votre iPhone n'attend plus que la nouvelle carte Nano Sim pour être opérationnel. En achetant chez Recommerce, diminuez votre empreinte carbone en permettant à un appareil encore fonctionnel de réintégrer le marché. Nous vous offrons une garantie de 12 mois pour vous assurer que les produits que nous proposons sont de très bonne qualité. Tout en étant moins cher, votre iPhone 8 Plus 256GB Or reconditionné a été vérifié, nettoyé et reconditionné dans les règles de l'art, comme l'atteste notre label RCube.org. Pour la livraison, vous pourrez choisir le...