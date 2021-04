Apple lancera un iPad Pro 12,9 pouces avec un écran MiniLED en avril: rapport

13 avril 2021 14:34:23 IST

Apple devrait lancer son nouvel iPad Pro dans la seconde quinzaine d’avril. La société devrait mettre à niveau l’iPad Pro 12,9 pouces avec une nouvelle technologie d’affichage MiniLED. Il est susceptible de fournir un affichage plus lumineux et un rapport de contraste amélioré. Le développement était partagé par Bloomberg dans un rapport où la publication mentionnait également que la fourniture de l’appareil qui sera bientôt lancé sera affectée en raison de problèmes de production. Le rapport a en outre révélé que le prochain iPad Pro sera plus coûteux que le modèle déjà existant de 12,9 pouces.

Selon le rapport, malgré les problèmes, la société devrait lancer l’iPad Pro en deux tailles plus tard ce mois-ci. Selon la publication, les fournisseurs d’Apple font face à de mauvais rendements de fabrication. Une source a ajouté qu’en conséquence, un fabricant a même dû suspendre la production des MiniLED.

Avec des personnes travaillant et étudiant à domicile pendant la pandémie COVID-19, l’utilisation des iPad a considérablement augmenté et, grâce à la vente d’iPad, le géant de la technologie a généré 8,4 milliards de dollars. Avec l’introduction de ses nouveaux modèles, l’entreprise pourra maintenir l’intérêt de ces nouveaux utilisateurs pour l’iPad Pro.

Le nouvel appareil n’est pas seulement équipé de MiniLED mais de plusieurs autres fonctionnalités utiles. Le rapport indique que le processeur qui sera utilisé dans l’iPad Pro sera au même niveau que les puces M1 personnalisées des Mac. Le nouvel appareil sera également équipé d’appareils photo améliorés et d’un port USB-C plus rapide qui sera compatible avec un certain nombre d’accessoires.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂