Apple lancera de nouveaux MacBook au silicium repensés au second semestre 2021: Kuo

L'équipe de nouvelles de tech226 nov.2020

Apple a récemment lancé MacBook Pro et MacBook Air avec son chipset interne M1. Maintenant comme rapporté par MacRumours, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a prédit que la société lancerait probablement plus de modèles de MacBook avec la nouvelle puce au deuxième ou troisième trimestre de 2021. En un autre rapport, Kuo avait précédemment prédit qu’Apple devrait lancer deux modèles de MacBook redessinés de 14 pouces et 16 pouces avec le nouveau processeur Mi Apple Silicon.

Kuo a révélé que la société prévoyait également de lancer des ordinateurs de bureau qui seront alimentés par des processeurs basés sur Arm l’année prochaine. L’iMac 24 pouces est susceptible d’avoir un design rafraîchi. Il a en outre révélé que le processeur basé sur Arm améliorera les performances de sa gamme à venir et réduira le coût du chipset de 40 à 60%. Le nouveau chipset devrait également fournir aux Mac un meilleur matériel que les PC Windows.

Kuo pense qu’Apple pourrait lancer un iPad à bas prix et des AirPod de troisième génération l’année prochaine. Selon lui, ces AirPods supposés pourraient ne pas être dotés d’une annulation active du bruit et ressembleraient probablement à des AirPods Pro.

Quant à l’Apple Watch Series 7, Kuo suggère qu’elle pourrait être dotée de nouvelles fonctionnalités de santé innovantes et d’un facteur de forme amélioré.

