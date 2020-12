Apple lancera de nouveaux Mac avec des puces propriétaires plus puissantes que le M1 en 2021, selon Mark Gurman

Mark Gurman, l’une des principales sources de rumeurs d’Apple en raison de sa fiabilité et de son expérience, a commenté ce qu’il dit être la prochaine étape de la transition d’Apple d’Intel vers ses propres puces après l’arrivée du M1 sur les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. Cette prochaine étape viserait à améliorer les performances et l’efficacité des puces les plus puissantes d’Intel.

Cela serait réalisé avec une nouvelle puce plus puissante que la M1 (ou une version modifiée de celui-ci) qui serait équipé dès le printemps prochain sur iMac, les MacBook Pros haut de gamme et enfin les Mac Pros. mais avec cela, nous aurions toute la gamme Mac avec ses propres puces d’ici l’automne 2021.

Processeurs à 32 cœurs et GPU à 128 cœurs en 2022: Apple a l’ambition de mener avec ses puces

Pour le moment, l’analyse et la critique des puces M1 sont globalement positives, mettant l’accent sur l’augmentation des performances de ces Mac bien que moins puissants voire manquant de ventilation dans le cas du MacBook Air. Donc pour l’avenir, si dans quelques mois Apple montre que cette M1 est la puce d’entrée vers quelque chose de plus pénible, cet objectif de surpasser la puissance d’Intel peut être atteint. Il y a de l’optimisme et des attentes pour savoir comment Apple peut « ressusciter » les Mac avec cette transition: mon collègue Javier Pastor a déjà donné ses arguments pour attendre et pour l’instant ne pas acheter de Mac.

Il n’y a pas trop de données concrètes sur la façon dont elles pourraient être grands frères de la puce M1, bien que Gurman mentionne que nous pourrions les voir avec jusqu’à 32 cœurs. Étant donné que les quatre cœurs d’efficacité seraient conservés comme base dans tous les modèles, cela signifierait que nous verrions des puces avec 8, 12 et jusqu’à 28 cœurs de performance. Les puces avec autant de cœurs seraient réservées aux Mac les plus exigeants, y compris un Mac Pro dont la taille serait réduite de moitié.

En ce qui concerne la puissance graphique, Gurman dit qu’Apple prévoit d’intégrer des GPU à 16 et jusqu’à 32 cœurs pour les Mac de milieu et haut de gamme. Et pour ces Mac Pro nous pourrions voir des GPU avec jusqu’à 128 cœurs dédiés. Ce serait, j’insiste, une réalité dans une période d’environ deux ans.

Apple a refusé de commenter les nouvelles de Bloomberg. N’oubliez pas que nous parlons de rumeurs, nous ne devons donc pas prendre cela comme une nouvelle confirmée, encore moins officielle.